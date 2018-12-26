Трамп: "Правительство не заработает, пока не получим стену на границе с Мексикой"

Копірайт зображення Getty Images

Дональд Трамп заявил, что остановка части госучреждений США - так называемый "шатдаун" - будет продолжаться до тех пор, пока демократы не согласятся на финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

"Я не могу сказать вам, когда правительство снова заработает, - заявил президент США. - Но я точно могу сказать, что этого не произойдет, пока мы не получим стену ... Или забор - как бы они его не называли. Я могу называть это как угодно, но суть одна: это барьер для людей, которые попадают в нашу страну, и барьер для наркотиков ".

Строительство стены на границе с Мексикой - одна из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он требует выделить на этот проект 5700000000 долларов, однако американские законодатели так и не пришли к согласию относительно этой статьи бюджета.

Поэтому в субботу, 22 декабря, часть госучреждений США прекратила работу.

Лидеры демократов в обеих палатах Конгресса Чак Шумер и Нэнси Пелоси ранее заявили, что "шатдаун" начался из-за того, что Трамп "устроил истерику" из-за стены. Они пообещали принять закон о возобновлении работы правительства, получив большинство в нижней палате в январе.

Трамп спешит с принятием этого решения, поскольку после Нового года демократы получат большинство в нижней палате Конгресса, которое они завоевали на выборах в ноябре. В таком случае голосование за дорогостоящий проект строительства стены будет невозможно.

Последствия "шатдауна"

В случае "шатдауна" закрываются примерно четверть федеральных учреждений США - в частности департаменты внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства и юстиции. Перестанут работать национальные парки.

Копірайт зображення Getty Images

Программы пенсионного обеспечения и здравоохранения, федеральная судебная система и управления воздушным транспортом, а также военные и пограничники не прекращают работу во время "шатдауна". Никак не затрагивает он и почтовую службу, которая является независимым агентством.

Однако более 800 тысяч государственных служащих вынуждены будут оставаться дома или работать без зарплаты.

На этом фоне упали основные фондовые индексы США, претерпев одно из самых сильных недельных падений за десятилетие из-за напряженных отношений с Китаем, повышения базовой ставки ФРС и возможного закрытия госучреждений в результате "шатдауна".

Промышленный индекс Dow Jones за неделю упал на 6,8% (самое серьезное снижение с 2008 года), индекс широкого рынка S&P 500 - на 7% (наибольшее падение с августа 2011 года), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 8,36% (впервые с 2008 года). За пятницу индексы потеряли до 3%.

Следите за нашими новостями в Telegram