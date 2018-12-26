Непогода в Украине: заторы и перекрытые из-за снега дороги

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Из-за непогоды в нескольких областях Украины на дорогах образовались заторы, в снегу застряли сотни машин и тысячи людей, сообщает ГСЧС.

Так, затор длиной около 20 км образовался на трассе Киев-Харьков в Полтавской области между селами Красногоровка и Красное. Полиция перекрыла здесь движение для работы техники.

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Не двигаются машины и на трассе Золотоноша-Кременчуг вблизи села Липовое. В пробке стоят около 50 автомобилей и более 100 человек. В школе близлежащего села Святиловка организовали пункт обогрева.

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Кроме того, на этой же дороге образовался затор возле села Тимченки Чернобаевского района, здесь застряли 10 машин.

Укравтодор ограничил движение крупногабаритного и общественного транспорта в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

В снежных заносах на трассе Днепр-Запорожье застряли пассажиры автобуса Москва-Бердянск, а в Сумской области не могла выехать из снега "скорая". Спасатели вытащили из снежных заносов 650 автомобилей и более 1500 человек.

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Из-за непогоды в Украине, по состоянию на вечер 25 декабря, обесточены 556 населенных пунктов в девяти областях Украины. Больше всего стихия ударила по Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Спасатели также предупреждают об опасности схода лавин 26 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Львовской областей.

Синоптики Украинского Гидрометцентра объявили штормовое предупреждение на территории Украины. Спасатели призвали людей ограничить пользование автомобилями.

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