Непогода в Украине: заторы и перекрытые из-за снега дороги
Из-за непогоды в нескольких областях Украины на дорогах образовались заторы, в снегу застряли сотни машин и тысячи людей, сообщает ГСЧС.
Так, затор длиной около 20 км образовался на трассе Киев-Харьков в Полтавской области между селами Красногоровка и Красное. Полиция перекрыла здесь движение для работы техники.
Не двигаются машины и на трассе Золотоноша-Кременчуг вблизи села Липовое. В пробке стоят около 50 автомобилей и более 100 человек. В школе близлежащего села Святиловка организовали пункт обогрева.
Кроме того, на этой же дороге образовался затор возле села Тимченки Чернобаевского района, здесь застряли 10 машин.
Укравтодор ограничил движение крупногабаритного и общественного транспорта в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.
В снежных заносах на трассе Днепр-Запорожье застряли пассажиры автобуса Москва-Бердянск, а в Сумской области не могла выехать из снега "скорая". Спасатели вытащили из снежных заносов 650 автомобилей и более 1500 человек.
Из-за непогоды в Украине, по состоянию на вечер 25 декабря, обесточены 556 населенных пунктов в девяти областях Украины. Больше всего стихия ударила по Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях.
Спасатели также предупреждают об опасности схода лавин 26 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Львовской областей.
Синоптики Украинского Гидрометцентра объявили штормовое предупреждение на территории Украины. Спасатели призвали людей ограничить пользование автомобилями.
Следите за нашими новостями в Telegram