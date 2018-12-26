Ребенок верит в Санту несмотря на слова Трампа

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7-летняя девочка, которой Дональд Трамп сказал, что Санта-Клауса не существует, все равно в него верит.

Ранее сообщалось, что Трамп разговаривал с мальчиком, но оказалось, что это была 7-летняя девочка - Ллойд Коллмен из Южной Каролины.

В рождественский вечер Ллойд позвонила в Белый дом, и на звонок ответил президент США. Он и его жена Мелания приняли участие в рождественской акции для детей "NORAD отслеживает Санту", когда в соцсетях и на специальном сайте сообщают о придуманном маршруте Санты.

Между президентом США и Ллойд состоялся такой разговор:

- Что собираешься делать на Рождество?

- Мы испечем немного печенья, а затем проведем время с друзьями, вот и все.

- Ты просто отлично проводишь время.

- Да, сэр.

- Ты все еще веришь в Санту?

- Да, сэр.

- Потому что в семь лет это уже на грани, правда?

- Да, сэр.

- Желаю тебе хорошо провести время.

Позже девочка рассказала, что не знала, что значит слово "на грани" - "marginal", которое употребил Трамп.

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Девочка сказала, что была очень рада поговорить с президентом: "Это было вау. Я была шокирована".

Ллойд рассказала, что после разговора с Трампом она вместе с семьей оставила молоко и печенье для Санты, а на утро - все исчезло. И под елкой ее ждал подарок.

Родители ребенка рассказали, что не имеют никаких вопросов или замечаний к тому, как Трамп поговорил с их дочерью. Его слова были чрезмерно политизированы, сказали они.

"Это Рождество. И это безумие, как это все раздули. Хотел бы, чтобы политику не смешивали с Рождеством. Это не волнует меня - я люблю общаться с детьми, как со взрослыми", - рассказал Дональд Джей Ллойд в комментарии изданию Buzzfeed.

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