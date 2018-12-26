Почему Япония возобновляет коммерческий вылов китов

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Япония заявила, что возобновит коммерческий вылов китов в июле следующего года.

Для этого страна выйдет из Международной комиссии по промыслу китов (IWC), регулирующей китобойный промысел.

Эта международная неправительственная организация запретила коммерческий вылов китов в 1986 году после того, как некоторые виды оказались на грани вымирания.

В Японии употребление мяса кита считают частью культуры страны.

Что объявили власти Японии?

Как заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга, некоторые из стран, входящие в Международную комиссию по промыслу китов, игнорируют научные данные, свидетельствующие о достаточном количестве китов, и не демонстрируют готовность к сближению позиций.

В японском правительстве также обвинили организацию в том, что она не изучает рациональный коммерческий вылов китов, а вместо этого сосредоточена только на защите этих животных.

После возобновления коммерческого вылова китов охота на них будет вестись исключительно в территориальных водах и экономической зоне страны, сообщил г-н Суга.

Таким образом Япония больше не будет вести китобойный промысел в водах Антарктики и в Южном полушарии.

Копірайт зображення AFP/GETTY IMAGES Image caption В Японии можно найти суши с мясом кита

Япония, которая является членом IWC с 1951 года, прекратила коммерческую охоту на китов, но впоследствии частично возобновила промысел, хотя охота разрешена только в научных целях.

При этом мясо кита можно было найти в японских ресторанах и магазинах, из-за чего противники китобойного промысла сомневались в научном характере этой деятельности.

Мясо кита составляет лишь около 0,1% от всего мяса, которое продают в Японии, сообщает японская газета Asahi.

Кто и почему охотится на китов?

В Японии говорят, что употребление мяса кита в пищу является частью культуры страны.

Мясо китов было главным источником питания для жителей страны в послевоенный период, его включали в школьные обеды, сообщает агентство Киодо.

По данным японских властей, пока против коммерческого вылова китов выступают 48 членов IWC, а за его возобновление - 41 государство.

Копірайт зображення AFP Image caption Сейчас охота на китов разрешена только с научной целью

В 1986 году члены Международной комиссии по промыслу китов согласились установить мораторий на вылов китов, чтобы дать возможность восстановиться их популяциям.

Страны, которые поддерживают идею охоты на китов, надеялись, что такие меры - временные, но запрет не снят до сих пор.

Тем не менее, китобойный промысел до сих пор существует во многих странах, по данным зоозащитной организации Whale and Dolphin Conservation.

На китов ради мяса охотятся в Норвегии и Исландии. Норвегия отказалась поддержать мораторий на вылов китов, Исландия частично с ним согласилась.

За численностью китов тщательно следят. Некоторые виды до сих пор остаются под угрозой вымирания. Другим это не грозит, в частности таким как малый полосатик, на которого в основном и охотятся в Японии.

Почему Япония до сих пор охотится на китов?

Япония охотилась на китов последние 30 лет, но в соответствии с условиями научной программы, которая была разрешена IWC как исключение.

Критики утверждают, что фактически это приравнивалось к коммерческому вылову.

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Сейчас Япония вылавливает 300-400 китов в год

Китов можно вылавливать для научных исследований, а их мясо затем продавать для потребления.

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За год Япония вылавливала от 200 до 1200 китов, утверждая, что таким образом исследовала количество китов, чтобы выяснить, находятся ли они под угрозой вымирания.

Как отреагировал мир?

С критикой Японии уже выступила Австралия - один из главных противников китобойного промысла.

Министр иностранных дел Мариза Пейн и министр окружающей среды Мелисса Прайс в совместном заявлении отметили, что очень разочарованы решением Японии.

"Австралия до сих пор решительно выступает против всех форм так называемого "научного" китобойного промысла", - говорится в их заявлении.

Местное отделение организации "Гринпис" призвало правительство Японии пересмотреть решение.

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