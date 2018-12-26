"Зеленского играет Безруков": соцсети об участии шоумена в выборах

Копірайт зображення unian

Шоумен и основатель студии "95 Квартал" Владимир Зеленский подтвердил, что может стать кандидатом на президентских выборах.

Актер, который в течение последних месяцев наращивает президентский рейтинг, сказал, что только обдумывает эту идею, советуется с родными, но все же склоняется к решению идти в президенты.

Такое признание он сделал в эфире программы "В гостях у Дмитрия Гордона". В разговоре с Гордоном Владимир Зеленский также упомянул, что обсуждал с родными и выборы в парламент.

В частности, он говорил о том, как трудно подбирать для политической силы людей.

Украинцы в соцсетях отреагировали на слова Зеленского шутками и серьезными прогнозами.

"Основной месседж" Зеленского - это парень из соседнего двора, а не политпроект олигарха, - анализирует интервью актера еще один политолог Николай Мельник. - Считаю, что у Гордона получилось. Команда Зеленского - молодцы. Украинцы как всегда поведутся".

"Зеленский в принципе уже готов "вступить" в сферу политики, хотя больше рассчитывает все-таки не на президентские, а на парламентские выборы-2019. Как кандидат русскоязычного юго-востока Украины - он однозначно лучше януковичей-симоненко-вилкулов-бойко-добкиных... Вопрос: кто с русскоязычного запада-центра сможет конкурировать с ним в будущем?" - пишет пользователь Facebook Михаил Романюк.

Не в президенты, а в парламент

"На президентскую кампанию Зеленский (чит. Коломойский) даром не будет тратиться", - пишет политолог Алексей Голобуцкий, который считает, что все усилия актера будут ориентированы на парламентскую кампанию, и сейчас он сделал заявку именно на октябрь 2019-го.

"Ниче, скоро выяснится, что корпоративы с участием "95 квартала" были фандрайзингом и партийным строительством... Вот только с сравнением Украины с проституткой в Юрмале неудобно получилось", - написал в Facebook политолог Евгений Магда.

Он также написал: "В контексте последних украинских политических пертурбаций нельзя исключать, что Зеленского играет Безруков".

Копірайт зображення unian

В 2016 году Зеленского и "95 квартал" критиковали за выступление, в котором они сравнили Украину с порноактрисой, готовой взять кредиты "в любом количестве с любой стороны". Тогда даже звучали призывы запретить Зеленскому выступать в Украине, но к ним не прислушались.

Набор для вызова черта

Владимир Зеленский во время интервью заявил, что с Россией по Донбассу "придется договариваться".

"Ну, придется говорить. Мы хотим-не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, чтобы не умирал ни один человек", - сказал он.

На это депутат Владимир Арьев в Facebook пошутил, что "если Зеленский станет президентом, то отдельной строкой в бюджете его администрации будет закупка набора для вызова дьявола и подгузников".

Копірайт зображення unian

Политолог и историк Максим Майоров отметил, что Зеленский единственный, кто предложил поинтересоваться у черта лысого, "на каких условиях тот согласился бы прекратить убивать людей на Донбассе". И предложил набросать список таких ожиданий, в частности, на основе заявлений России.

Среди возможных условий он называет в частности то, что "президент Зеленский может попытаться добиться все же федеративного, а не конфедеративного статуса "народных республик".

Согласно результатам опросов Киевского международного института социологии (КМИС), по состоянию на начало декабря, за Владимира Зеленского были готовы проголосовать 14,6% опрошенных. Опережала его только Юлия Тимошенко - 21,2%, еще 11,6% опрошенных готовы были голосовать за Петра Порошенко.

• Президентский рейтинг: лидируют Тимошенко и Зеленский

Впрочем социологи обращают внимание на то, что одно из лидирующих мест Владимира Зеленского в рейтинге автоматически не обращается в успех во время голосования на выборах президента.

Во-первых, значительная часть людей не определилась или не удовлетворена списком претендентов, а во-вторых - при таких опросах погрешность может составлять до 8%.

Следите за нашими новостями в Telegram