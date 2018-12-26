Из-за снега Полтавскую область перекрыли для всего транспорта

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Из-за непогоды и заторов с 14:00 26 декабря закрыли въезд в Полтавскую область для всех видов транспорта. Об этом сообщил Укравтодор в Facebook.

В то же время в Укравтодоре заявили, что ликвидировали заторы на дороге Лубны-Миргород-Опошня и трассе Хорол-Семеновка-Кременчуг. Вместе с тем, пользователи соцсетей пишут, что в районе Семеновки нет движения ни в одну сторону, все стоит. Пользователи пишут, что некоторые машины находятся в пробках уже по 20 часов.

Из-за непогоды в Полтавской области с 27 декабря отменят занятия в школах, то есть каникулы у детей начнутся на несколько дней раньше, сообщили в Полтавской облгосадминистрации.

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Сложная ситуация сохраняется на трассе Киев-Харьков и на магистрали Борисполь-Днепр-Запорожье-Маруиполь.

"Красногоровка стоит 16 часов!!! Заканчивается топливо, греть авто будет нечем! На автозаправке продукты, даже просроченные, раскупили! Это тысячи людей! В пробках маленькие дети, люди пожилого возраста, больные. Где техника??? Где МЧС??", - пишет в Facebook пользователь Татьяна Москаленко в комментариях под информацией о перекрытых дорогах.

Где еще перекрыты дороги?

Сейчас сложная ситуация из-за снега сохраняется еще в нескольких областях.

В Кировоградской области с 12:30 ограничили движение по трассе М-22 Полтава-Александрия. Сильные снегопады и порывы ветра образовали завалы на дорогах. Самые большие заторы возле поселка Павлыш.

Сложная ситуация остается также на таких дорогах:

Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье, участок 61-69 км, район с. Братолюбовка Долинского района;

Кропивницкий-Платоново, участок 35-41 км, район с. Захаровка Новоукраинского района;

Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка, село Росоховатка, Кировоградский район.

26 декабря, по прогнозу синоптиков, к вечеру ожидается снег при температуре -5... -7°С, местами порывы ветра 15-20 м/с.

Водителей просят не ехать на дальние расстояния и быть очень осторожными и внимательными.

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Укравтодор ограничил движение крупногабаритного и общественного транспорта в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. В среду днем ограничения для транспорта в Днепропетровской области сняли.

В снежных заносах на трассе Днепр-Запорожье застряли пассажиры автобуса Москва-Бердянск, а в Сумской области не могла выехать из снега "скорая". Спасатели вытащили из снежных заносов 650 автомобилей и более 1500 человек.

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Из-за непогоды в Украине, по состоянию на вечер 25 декабря, обесточены 556 населенных пунктов в девяти областях Украины. Сильнее всего стихия ударила по Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областям.

Спасатели также предупреждают об опасности лавин 26 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и Львовской областей.

Синоптики Украинского Гидрометцентра объявили штормовое предупреждение на территории Украины. Спасатели призвали людей ограничить пользование автомобилями.

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