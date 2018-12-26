Порошенко объяснил, почему не продлил военное положение

Копірайт зображення УНИАН Image caption Президент Украины Петр Порошенко отметил, что если бы не выборы, он просил бы Раду продлить действие военного положения

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО объявил о прекращении режима военного положения, который с 26 ноября действовал в 10 регионах Украины.

Порошенко пояснил, что решение не продлевать военное положение приняли из-за приближения президентских выборов.

"Мы имеем две угрозы. С одной стороны - угрозу прямой военной агрессии, и мы сейчас гораздо больше готовы к противодействию агрессии. А с другой стороны - наступление на права и свободы граждан, где я как президент являюсь гарантом соблюдения конституционных прав и свобод граждан, в том числе и права выбора. И мы защитим демократию, гарантируем проведение выборов 31 марта 2019 года", - подчеркнул он.

25 ноября российские пограничники, открыв огонь, захватили в Азовском море три украинских корабля и ранили трех украинских моряков. Все 24 украинских моряка на борту кораблей были арестованы и отправлены в СИЗО в Москву.

Украинские власти назвали захват кораблей и моряков открытым актом агрессии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Военное положение ввели после того, как 25 ноября российские пограничники захватили три украинских военных корабля

26 ноября Верховная Рада одобрила указ президента Порошенко о введении военного положения в отдельных регионах Украины сроком на 30 дней.

28 ноября президент России Владимир Путин назвал конфликт, в результате которого были захвачены украинские корабли, "пограничным инцидентом". Это "провокация, организованная действующей властью (думаю, что и действующим президентом) накануне президентских выборов в Украине в марте следующего года", заявил тогда Путин.

Что сделали во время военного положения?

По словам Порошенко, во время действия военного положения усилили противовоздушную оборону в южных и восточных регионах, ускорили передачу новейших образцов вооружения в части, провели сборы резервистов и боевое слаживание бригад территориальной обороны.

Порошенко сообщил, что благодаря усилению охраны границ более тысячи граждан России, которые не смогли объяснить цель своего приезда в Украину, не пустили в страну. Он предложил государственной пограничной службе продлить некоторые меры, ввеленные во время военного положения.

"В 10 областях, где действовало военное положение, в течение месяца зарегистрировано на 26% меньше преступлений, чем обычно", - отметил Порошенко.

По словам президента, на заседании СНБО рассмотрят введение санкций в Украине в отношении лиц, причастных к проведению так называемых выборов в неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей, а также людей, причастных к захвату украинских военных кораблей в Черном море и к организации судебных процессов над захваченными украинскими моряками.

"Украина никогда не откажется от использования своих азовских портов, в том числе нашими военными кораблями", - подчеркнул Порошенко.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Во время действия военного положения были проведены сборы резервистов и боевое слаживание бригад территориальной обороны

Среди военных приоритетов следующего года президент Украины назвал разработку и начало испытаний крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей по проекту "Нептун", закупку 6 тысяч единиц оружия для сухопутных сил ВСУ, в частности, снайперского оружия и антиснайперских комплексов проведения модернизации самолетов и вертолетов, закупку беспилотных аппаратов для ВВС, а для флота - закладку ракетного катера и закупку бронированных артиллерийских катеров.

Петр Порошенко также сообщил о сроках внесения изменений в Конституцию, которые закрепят евроатлантический курс Украины.

"В феврале я буду просить Раду проголосовать изменения в Конституцию, которые провозглашают обязательным вступление в ЕС и НАТО", - отметил он.

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