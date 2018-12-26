Порошенко объяснил, почему не продлил военное положение
Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО объявил о прекращении режима военного положения, который с 26 ноября действовал в 10 регионах Украины.
Порошенко пояснил, что решение не продлевать военное положение приняли из-за приближения президентских выборов.
"Мы имеем две угрозы. С одной стороны - угрозу прямой военной агрессии, и мы сейчас гораздо больше готовы к противодействию агрессии. А с другой стороны - наступление на права и свободы граждан, где я как президент являюсь гарантом соблюдения конституционных прав и свобод граждан, в том числе и права выбора. И мы защитим демократию, гарантируем проведение выборов 31 марта 2019 года", - подчеркнул он.
- "Если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить военное положение", - добавил он позже.
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25 ноября российские пограничники, открыв огонь, захватили в Азовском море три украинских корабля и ранили трех украинских моряков. Все 24 украинских моряка на борту кораблей были арестованы и отправлены в СИЗО в Москву.
Украинские власти назвали захват кораблей и моряков открытым актом агрессии.
26 ноября Верховная Рада одобрила указ президента Порошенко о введении военного положения в отдельных регионах Украины сроком на 30 дней.
28 ноября президент России Владимир Путин назвал конфликт, в результате которого были захвачены украинские корабли, "пограничным инцидентом". Это "провокация, организованная действующей властью (думаю, что и действующим президентом) накануне президентских выборов в Украине в марте следующего года", заявил тогда Путин.
Что сделали во время военного положения?
По словам Порошенко, во время действия военного положения усилили противовоздушную оборону в южных и восточных регионах, ускорили передачу новейших образцов вооружения в части, провели сборы резервистов и боевое слаживание бригад территориальной обороны.
Порошенко сообщил, что благодаря усилению охраны границ более тысячи граждан России, которые не смогли объяснить цель своего приезда в Украину, не пустили в страну. Он предложил государственной пограничной службе продлить некоторые меры, ввеленные во время военного положения.
"В 10 областях, где действовало военное положение, в течение месяца зарегистрировано на 26% меньше преступлений, чем обычно", - отметил Порошенко.
По словам президента, на заседании СНБО рассмотрят введение санкций в Украине в отношении лиц, причастных к проведению так называемых выборов в неподконтрольных украинской власти районах Донецкой и Луганской областей, а также людей, причастных к захвату украинских военных кораблей в Черном море и к организации судебных процессов над захваченными украинскими моряками.
"Украина никогда не откажется от использования своих азовских портов, в том числе нашими военными кораблями", - подчеркнул Порошенко.
Среди военных приоритетов следующего года президент Украины назвал разработку и начало испытаний крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей по проекту "Нептун", закупку 6 тысяч единиц оружия для сухопутных сил ВСУ, в частности, снайперского оружия и антиснайперских комплексов проведения модернизации самолетов и вертолетов, закупку беспилотных аппаратов для ВВС, а для флота - закладку ракетного катера и закупку бронированных артиллерийских катеров.
Петр Порошенко также сообщил о сроках внесения изменений в Конституцию, которые закрепят евроатлантический курс Украины.
"В феврале я буду просить Раду проголосовать изменения в Конституцию, которые провозглашают обязательным вступление в ЕС и НАТО", - отметил он.
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