Самые популярные песни 2018 года на украинском радио

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Медиасервис "ФДР", специализирующийся на услугах для радио и телевидения, обнародовал список песен, которые в 2018 году чаще других звучали в эфире отечественных радиостанций.

В 2018 году абсолютное большинство - 25 из 40 композиций - в рейтинге получили песни украинских исполнителей. При этом 22 из них украиноязычные, две написаны на английском языке, и только одна - на русском.

Остальные 15 позиций в рейтинге между собой делят исполнители из США, Великобритании, Германии, Молдовы, Литвы, Франции и России.

По подсчетам ФДР, чаще всего в этом году в эфире украинского радио звучала песня Сергея Бабкина "Де би я".

На втором месте - композиция "Dusk Till Down" Зейна Малика и Сиа.

Другие позиции в топ-5 также досталась украинцам - "ТДМЄ" группы "Антитела", композиция KAZKA "Плакала", которая на Youtube уже набрала более 175 миллионов просмотров, и "На фоні Париж" певицы Alyosha.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Рейтинг песен, звучащих в радиоэфире чаще других, возглавила композиция Сергея Бабкина "Де би я"

Вот первые 15 позиций рейтинга:

Сергей Бабкин "Де би я"

Zayn feat Sia "Dusk Till Down"

Антитела "ТДМЄ"

Kazka "Плакала"

Alyosha "На фоні Париж"

NK "Тримай"

Imagine Dragons "Whatever It Takes"

David Guetta feat SIA "Flames"

Maruv "Drunk Groove"

Друга Ріка "Секрет" (Bakun Remix)

Океан Эльзы "Без Тебе"

Pianoboy "Все, Що Тебе Не Вбиває"

Kazka "Дива"

Malfa "So Long"

TamerlanAlena "Покопокохаю"

Как было раньше и при чем здесь квоты?

Копірайт зображення Getty Images Image caption В прошлом году первую строочку в рейтинге занял "Shape of You" Эда Ширана

В течение последних лет - вместе с вступлением в силу закона о языковых квотах на радио - количество украиноязычных песен в эфире отечественных радиостанций постоянно увеличивается.

Этот закон, который Верховная Рада приняла в 2016 году, предусматривает постепенное увеличение количества русскоязычного контента в радиоэфире.

В первый год действия закона украинских песен в эфире радиостанций должен быть не менее 25%, в 2017 году их доля должна составлять уже менее 30%, а с ноября этого года она выросла до 35%.

Данные сервиса "ФДР" свидетельствуют, что с каждым годом действия закона в список самых популярных песен на украинском радио попадает все больше украиноязычных композиций.

Так, еще в 2014 году из 40 песен, которые чаще всего звучали на радио, только пять были украиноязычными. Сегодня таких уже 22, свидетельствуют подсчеты "ФДР".

2014: 5 украиноязычных песен, 16 русскоязычных

2015: 10 украиноязычных, 15 русскоязычных

2016: 13 украиноязычных, 11 русскоязычных

2017: 18 украиноязычных, 2 русскоязычные

2018: 22 украиноязычные, 1 русскоязычная

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