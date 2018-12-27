Самые популярные песни 2018 года на украинском радио

  • 27 декабря 2018
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Медиасервис "ФДР", специализирующийся на услугах для радио и телевидения, обнародовал список песен, которые в 2018 году чаще других звучали в эфире отечественных радиостанций.

В 2018 году абсолютное большинство - 25 из 40 композиций - в рейтинге получили песни украинских исполнителей. При этом 22 из них украиноязычные, две написаны на английском языке, и только одна - на русском.

Остальные 15 позиций в рейтинге между собой делят исполнители из США, Великобритании, Германии, Молдовы, Литвы, Франции и России.

По подсчетам ФДР, чаще всего в этом году в эфире украинского радио звучала песня Сергея Бабкина "Де би я".

На втором месте - композиция "Dusk Till Down" Зейна Малика и Сиа.

Другие позиции в топ-5 также досталась украинцам - "ТДМЄ" группы "Антитела", композиция KAZKA "Плакала", которая на Youtube уже набрала более 175 миллионов просмотров, и "На фоні Париж" певицы Alyosha.

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Image caption Рейтинг песен, звучащих в радиоэфире чаще других, возглавила композиция Сергея Бабкина "Де би я"

Вот первые 15 позиций рейтинга:

  • Сергей Бабкин "Де би я"
  • Zayn feat Sia "Dusk Till Down"
  • Антитела "ТДМЄ"
  • Kazka "Плакала"
  • Alyosha "На фоні Париж"
  • NK "Тримай"
  • Imagine Dragons "Whatever It Takes"
  • David Guetta feat SIA "Flames"
  • Maruv "Drunk Groove"
  • Друга Ріка "Секрет" (Bakun Remix)
  • Океан Эльзы "Без Тебе"
  • Pianoboy "Все, Що Тебе Не Вбиває"
  • Kazka "Дива"
  • Malfa "So Long"
  • TamerlanAlena "Покопокохаю"

Как было раньше и при чем здесь квоты?

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Image caption В прошлом году первую строочку в рейтинге занял "Shape of You" Эда Ширана

В течение последних лет - вместе с вступлением в силу закона о языковых квотах на радио - количество украиноязычных песен в эфире отечественных радиостанций постоянно увеличивается.

Этот закон, который Верховная Рада приняла в 2016 году, предусматривает постепенное увеличение количества русскоязычного контента в радиоэфире.

В первый год действия закона украинских песен в эфире радиостанций должен быть не менее 25%, в 2017 году их доля должна составлять уже менее 30%, а с ноября этого года она выросла до 35%.

Данные сервиса "ФДР" свидетельствуют, что с каждым годом действия закона в список самых популярных песен на украинском радио попадает все больше украиноязычных композиций.

Так, еще в 2014 году из 40 песен, которые чаще всего звучали на радио, только пять были украиноязычными. Сегодня таких уже 22, свидетельствуют подсчеты "ФДР".

  • 2014: 5 украиноязычных песен, 16 русскоязычных
  • 2015: 10 украиноязычных, 15 русскоязычных
  • 2016: 13 украиноязычных, 11 русскоязычных
  • 2017: 18 украиноязычных, 2 русскоязычные
  • 2018: 22 украиноязычные, 1 русскоязычная

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