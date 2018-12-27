Самые популярные песни 2018 года на украинском радио
Медиасервис "ФДР", специализирующийся на услугах для радио и телевидения, обнародовал список песен, которые в 2018 году чаще других звучали в эфире отечественных радиостанций.
В 2018 году абсолютное большинство - 25 из 40 композиций - в рейтинге получили песни украинских исполнителей. При этом 22 из них украиноязычные, две написаны на английском языке, и только одна - на русском.
Остальные 15 позиций в рейтинге между собой делят исполнители из США, Великобритании, Германии, Молдовы, Литвы, Франции и России.
По подсчетам ФДР, чаще всего в этом году в эфире украинского радио звучала песня Сергея Бабкина "Де би я".
На втором месте - композиция "Dusk Till Down" Зейна Малика и Сиа.
Другие позиции в топ-5 также досталась украинцам - "ТДМЄ" группы "Антитела", композиция KAZKA "Плакала", которая на Youtube уже набрала более 175 миллионов просмотров, и "На фоні Париж" певицы Alyosha.
Вот первые 15 позиций рейтинга:
- Сергей Бабкин "Де би я"
- Zayn feat Sia "Dusk Till Down"
- Антитела "ТДМЄ"
- Kazka "Плакала"
- Alyosha "На фоні Париж"
- NK "Тримай"
- Imagine Dragons "Whatever It Takes"
- David Guetta feat SIA "Flames"
- Maruv "Drunk Groove"
- Друга Ріка "Секрет" (Bakun Remix)
- Океан Эльзы "Без Тебе"
- Pianoboy "Все, Що Тебе Не Вбиває"
- Kazka "Дива"
- Malfa "So Long"
- TamerlanAlena "Покопокохаю"
Как было раньше и при чем здесь квоты?
В течение последних лет - вместе с вступлением в силу закона о языковых квотах на радио - количество украиноязычных песен в эфире отечественных радиостанций постоянно увеличивается.
Этот закон, который Верховная Рада приняла в 2016 году, предусматривает постепенное увеличение количества русскоязычного контента в радиоэфире.
В первый год действия закона украинских песен в эфире радиостанций должен быть не менее 25%, в 2017 году их доля должна составлять уже менее 30%, а с ноября этого года она выросла до 35%.
Данные сервиса "ФДР" свидетельствуют, что с каждым годом действия закона в список самых популярных песен на украинском радио попадает все больше украиноязычных композиций.
Так, еще в 2014 году из 40 песен, которые чаще всего звучали на радио, только пять были украиноязычными. Сегодня таких уже 22, свидетельствуют подсчеты "ФДР".
- 2014: 5 украиноязычных песен, 16 русскоязычных
- 2015: 10 украиноязычных, 15 русскоязычных
- 2016: 13 украиноязычных, 11 русскоязычных
- 2017: 18 украиноязычных, 2 русскоязычные
- 2018: 22 украиноязычные, 1 русскоязычная