Названы самые "переоцененные" актеры 2018 года

Копірайт зображення Getty Images Image caption У Мэттью МакКонахи - самый низкий показатель возврата инвестиций

Издание Forbes опубликовало рейтинг окупаемых и переоцененных голливудских актеров.

Показатель высчитывался по выручке в прокате на каждый доллар, заплаченный артисту. Таким образом они выясняли, чье участие в фильме является наиболее эффективным с точки зрения общей прибыли кинопроекта.

По подсчетам Forbes, наиболее "рентабельным" оказался звезда кинофраншизы "Мстители" Джереми Реннер: каждый доллар, выплаченный ему в качестве гонорара, в конце концов принес 82 доллара 70 центов.

Вторую и третью строчки заняли еще одна звезда "Мстителей" Марк Руффало ($ 80,20) и Эми Адамс, которая, в частности, задействована в экранизациях комиксов DC Comics ($ 69,90).

Джереми Реннер ($ 82,70)

Марк Руффало ($ 80,20)

Эми Адамс ($ 69,90)

Галь Гадот ($ 60)

Крис Эванс ($ 56,10)

Крис Хемсворт ($ 36,20)

Скарлетт Йоханссон ($ 34,40)

Роберт Дауни-младший ($ 24,40)

Джулия Робертс ($ 24)

Райан Рейнольдс ($ 22,80)

"Значительный процент бюджета ленты сейчас приходится именно на выплату гонораров, тогда как раньше - на разработку визуальных эффектов и маркетинговые кампании, - признается продюсер и президент Marvel Кевин Кейдж. - Но это вполне нормально, поскольку актеры - это и есть лучшие эффекты" .

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джереми Реннер

Однако не все звезды, получающие большие гонорары, обеспечивают успех лентам, в которых участвуют, отмечает Forbes.

Так, наименьший показатель возврата инвестиций среди актеров, вошедших в рейтинг, у Мэттью МакКонахи. Каждый доллар, выплаченный ему в качестве гонорара, в конце концов принес лишь $ 1,10.

Также среди лидеров финансового антирейтинга - Кристиан Бейл ($ 1.50), Мэтт Дэймон ($ 3,70), Мелисса Маккарти ($ 4,90) и Риз Уизерспун ($ 5,20).

Авторы рейтинга отмечают, что учитывали данные трех последних фильмов, в которых снялись актеры, а также только те, которые были показаны к середине этого года по крайней мере на двух тысячах экранах.

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