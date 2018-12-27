Выборы президента: ЦИК дал старт кампании

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Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса президентских выборов 2019-го года. Официально избирательная кампания стартует в последний день года - 31 декабря.

С этого дня уже можно выдвигать кандидатов и подавать их на регистрацию в ЦИК.

Выдвигать кандидатов можно до 3 февраля, а последний день регистрации - 8 февраля 2019 года.

Залог для желающих побороться за кресло президента Украины составит 2,5 миллиона гривен.

Согласно закону, избирательная кампания продолжается 90 дней, первый тур голосования состоится 31 марта.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то на 21 апреля 2019 должен быть назначен второй тур выборов.

Предвыборная агитация кандидатов разрешается после их регистрации в ЦИК.

Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состоятся не позднее 3 июня 2019 года.

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