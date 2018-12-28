Из-за взрыва в Нью-Йорке ночное небо над городом стало голубым

  • 28 декабря 2018
Вибух у Нью-Йорку Копірайт зображення AFP

Взрыв на нью-йоркской электростанции окрасил ночное небо над городом в необычный голубой цвет.

Инцидент сразу же стали обсуждать в соцсетях. Некоторые из пользователей в шутку предположили, что в Нью-Йорке приземлился корабль пришельцев.

Другие писали, что в городе произошло нечто сверхъестественное и предлагали позвать на помощь героев фильма "Охотники за привидениями".

Однако уже вскоре местная полиция заверила публику, что необычный цвет неба обусловлен чем-то более прозаичным - а именно взрывом трансформатора на электростанции Con Edison, расположенной в районе Квинс.

Как отметили правоохранители, никакой информации о пострадавших от взрыва у них нет.

При этом временное отключение электричества отразилось на работе аэропорта Ла-Гуардия. В руководстве аэропорта пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов.

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