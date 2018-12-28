Валютные резервы выходят на "довоенный" уровень - НБУ

Копірайт зображення www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/photos Image caption Валютные резервы НБУ быстро растут после возобновления сотрудничества с МВФ

Валютные резервы Украины выросли до 20,7 млрд долларов, сообщает НБУ. Последний раз резервы превышали такую ​​отметку в октябре 2013 года.

На 1 декабря 2018 года валютные резервы страны были на 3 млрд долларов меньше, и составили 17,7 млрд долларов.

Ощутимый рост валютных резервов начался после решения МВФ о начале новой программы сотрудничества с Украиной и предоставления первого транша из этой программы на 1,4 млрд долларов.

Однако превышение уровня в 20 млрд долларов, по данным НБУ, обеспечило поступление 349,3 млн евро кредита от Deutsche Bank, предоставленного украинскому правительству под гарантию на поддержку государственной политики, одобренной Всемирным банком на прошлой неделе.

"Еще два рабочих дня до конца года - и благодаря уже полученному финансированию от международных партнеров и благоприятной ситуации на валютном рынке - Украина сможет завершить 2018 год с международными резервами на довоенном уровне около 20 млрд долларов США", - говорится в сообщении НБУ в Facebook.

Уже в 2018 году Украина вошла в многолетний период пиковых долговых выплат.

Как заявлял глава НБУ Яков Смолий, в 2019-2020 годах выплаты по внешнему долгу с процентами составят 12 млрд долларов.

Всего для выплаты внутреннего и внешнего государственного долга в бюджете страны на 2019 год заложено 417 млрд грн. Это около трети всего бюджета страны.

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