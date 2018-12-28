Мишель Обама отняла титул "самой восхитительной" женщины года у Хиллари Клинтон
Бывшая первая леди США Мишель Обама положила конец 17-летнему господству Хиллари Клинтон в статусе женщины, которая больше всего восхищает американцев.
Клинтон, бывший кандидат в президенты, государственный секретарь и первая леди, заняла 3-е место в ежегодном опросе Институт Гэллапа.
Королева Елизавета II вошла в топ-10 уже в 50-й раз, говорится в сообщении учреждения.
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В то же время бывшего президента Барака Обаму признали самым восхитительным мужчиной уже 11-й год подряд. Президент Дональд Трамп занял 2-е место четвертый год подряд.
Опрос проводится ежегодно с 1946 года, за исключением 1976 года.
1025 взрослых респондентов попросили назвать мужчину и женщину, живущих в любой точке мира, которыми они больше всего восхищаются.
Самые восхитительные женщины:
Мишель Обама - 15%
Опра Уинфри - 5%
Хиллари Клинтон - 4%
Мелания Трамп - 4%
Королева Елизавета II - 2%
Самые восхитительные мужчины:
Барак Обама - 19%
Дональд Трамп - 13%
Джордж Буш - 2%
Папа Франциск - 2%
Билл Гейтс - 1%
Источник: Институт Гэллапа
Клинтон, бывший сенатор-демократ и государственный секретарь США, которая баллотировалась на пост президента в 2016 году, занимала 1-е место в рейтинге 22 раза, включая последние 17 лет подряд.
Хотя Опра Уинфри никогда не возглавляла этот рейтинг, однако второй она была 14 раз.
Если Барак Обама вновь займет 1-е место и в следующем году, то он сравняется с рекордсменом - бывшим президентом Дуайтом Эйзенхауэром, который завоевывал титул 12 раз, сообщает Институт Гэллапа.
Трамп пока один из двух президентов, которые не занимали первую строчку рейтинга во время пребывания в должности. Другим был Джеральд Форд.
Институт Гэллапа отмечает, что опрос, который проводился в период с 3 по 12 декабря, имеет погрешность плюс-минус 4%.
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