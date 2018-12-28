Мишель Обама отняла титул "самой восхитительной" женщины года у Хиллари Клинтон

Копірайт зображення PA Image caption Мишель Обама трижды занимала 2-е место после Хиллари Клинтон

Бывшая первая леди США Мишель Обама положила конец 17-летнему господству Хиллари Клинтон в статусе женщины, которая больше всего восхищает американцев.

Клинтон, бывший кандидат в президенты, государственный секретарь и первая леди, заняла 3-е место в ежегодном опросе Институт Гэллапа.

Королева Елизавета II вошла в топ-10 уже в 50-й раз, говорится в сообщении учреждения.

В то же время бывшего президента Барака Обаму признали самым восхитительным мужчиной уже 11-й год подряд. Президент Дональд Трамп занял 2-е место четвертый год подряд.

Опрос проводится ежегодно с 1946 года, за исключением 1976 года.

1025 взрослых респондентов попросили назвать мужчину и женщину, живущих в любой точке мира, которыми они больше всего восхищаются.

Самые восхитительные женщины:

Мишель Обама - 15%

Опра Уинфри - 5%

Хиллари Клинтон - 4%

Мелания Трамп - 4%

Королева Елизавета II - 2%

Самые восхитительные мужчины:

Барак Обама - 19%

Дональд Трамп - 13%

Джордж Буш - 2%

Папа Франциск - 2%

Билл Гейтс - 1%

Источник: Институт Гэллапа

Клинтон, бывший сенатор-демократ и государственный секретарь США, которая баллотировалась на пост президента в 2016 году, занимала 1-е место в рейтинге 22 раза, включая последние 17 лет подряд.

Хотя Опра Уинфри никогда не возглавляла этот рейтинг, однако второй она была 14 раз.

Если Барак Обама вновь займет 1-е место и в следующем году, то он сравняется с рекордсменом - бывшим президентом Дуайтом Эйзенхауэром, который завоевывал титул 12 раз, сообщает Институт Гэллапа.

Трамп пока один из двух президентов, которые не занимали первую строчку рейтинга во время пребывания в должности. Другим был Джеральд Форд.

Институт Гэллапа отмечает, что опрос, который проводился в период с 3 по 12 декабря, имеет погрешность плюс-минус 4%.

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