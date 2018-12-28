ФСБ построила забор на границе аннексированного Крыма

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ФСБ сообщила, что построила заграждение на границе аннексированного Россией Крыма. Забор, построенный на Перекопском перешейке, оборудован высокоточной техникой и колючей проволокой.

В ФСБ говорят, что система заграждений протяженностью более 60 км оборудована несколькими сотнями сигнализационных датчиков.

"Использование этих комплексов на крымском участке границы необходимо из-за ряда угроз, таких как попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп сопредельного государства на территорию Крыма, попытки организации контрабанды оружия, боеприпасов, товаров и грузов, табачной и алкогольной продукции, ГСМ, наркотиков, психотропных веществ, нарушения госграницы и ее режима со стороны украинских граждан с хозяйственно-бытовыми целями", - говорят в ФСБ.

Спикер украинской Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал BBC News Украина, что ведомство собирает данные о ситуации и комментировать сообщения ФСБ пока не готово. "Это заявление ФСБ. Что мы можем сказать, если этого забора даже нет в зоне видимости", - добавил Слободян.

На снимках, обнародованных агентством "РИА Новости", видно, что на заборе есть колючая проволока.

В 2016 году украинская власть тоже построила оборонительные сооружения на границе Крыма и Херсонской области. Кроме того, заграждения были установлены в Харьковской и Черниговской областях. Первоначально этот проект назывался "Стена", однако впоследствии тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк назвал его "Европейский вал".

Как сообщили в ФСБ России, планирование и разработка документации для построения заграждений на границе Крыма начались еще в 2015 году.

По данным СМИ, на проект планировали потратить около 200 млн рублей (2,9 млн долларов).

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