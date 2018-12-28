Томос стал событием года для украинцев - опрос
Политическим событием 2018 года украинцы считают объединение православной церкви и решение о томосе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
Социологи задали респондентам вопрос, какое политическое событие Украины они считают главным в 2018 году, и дали возможность самим сформулировать ответ.
"Стабильно мы ставим вопрос о главном событии года, политическом событии в Украине... главным событием, очевидно, было названо объединение церквей - томос - это отметило большинство в 24% граждан", - рассказала директор Деминициатив Ирина Бекешкина на пресс-конференции в пятницу.
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Введение военного положения отметили 17% опрошенных, инцидент в Керченском проливе - 9%, продолжение войны - 7%.
Ни одного события не смогли назвать 12% опрошенных.
Исследование проводили с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Главным политическим событием мира опрошенные назвали:
- протесты во Франции - 7% респондентов,
- санкции против России - 4%,
- протесты в Армении - 3%,
- инцидент в Керченском проливе - 3%.
"Можно сделать вывод, что наши люди не слишком осведомлены о международных событиях, не слишком ими интересуются", - считает Бекешкина.
20% опрошенных выразили уверенность, что Украина сможет преодолеть проблемы и трудности в ближайшие несколько лет, 46% - считают, что это произойдет, но в более отдаленной перспективе, 15% - не верят, что это удастся.
28% - имели трудности с ответом.
Праздники и ожидания от нового года
85% украинцев любят новогодние праздники, 10% - по-разному, а 5% - не любят.
68,5% опрошенных будут праздновать рождество 7 января, 17% - будут праздновать и 25 декабря, и 7 января, 4% - только 25 декабря.
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Не будут праздновать Рождество 8% респондентов.
64,5% опрошенных планируют праздновать Новый год дома, 17,5% - в гостях у друзей или родственников, 4% - в общественном заведении, 1% - в интернете, 1% - перед телевизором в одиночестве, 1% - в путешествиях по Украине, 0,5% - за рубежом.
4,5% респондентов не планируют праздновать, а просто пойдут спать.
59,6% украинцев были очень и преимущественно счастливы в 2018 году, в основном и совсем несчастливыми были 26,6% респондентов.
23% уверены, что следующий год будет лучше, чем нынешний, а 55% на это надеются, 10% - ожидают, что худшего в следующем году будет еще больше, 1% - уверены, что будет только хуже.
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