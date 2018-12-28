Томос стал событием года для украинцев - опрос

Копірайт зображення UNIAN Image caption 15 декабря в Киеве прошел объединительный церковный собор, на котором создали Православную церковь Украины и избрали ее предстоятеля - митрополита Епифания

Политическим событием 2018 года украинцы считают объединение православной церкви и решение о томосе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Социологи задали респондентам вопрос, какое политическое событие Украины они считают главным в 2018 году, и дали возможность самим сформулировать ответ.

"Стабильно мы ставим вопрос о главном событии года, политическом событии в Украине... главным событием, очевидно, было названо объединение церквей - томос - это отметило большинство в 24% граждан", - рассказала директор Деминициатив Ирина Бекешкина на пресс-конференции в пятницу.

Введение военного положения отметили 17% опрошенных, инцидент в Керченском проливе - 9%, продолжение войны - 7%.

Ни одного события не смогли назвать 12% опрошенных.

Исследование проводили с 19 по 25 декабря 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Главным политическим событием мира опрошенные назвали:

протесты во Франции - 7% респондентов,

санкции против России - 4%,

протесты в Армении - 3%,

инцидент в Керченском проливе - 3%.

"Можно сделать вывод, что наши люди не слишком осведомлены о международных событиях, не слишком ими интересуются", - считает Бекешкина.

20% опрошенных выразили уверенность, что Украина сможет преодолеть проблемы и трудности в ближайшие несколько лет, 46% - считают, что это произойдет, но в более отдаленной перспективе, 15% - не верят, что это удастся.

28% - имели трудности с ответом.

Праздники и ожидания от нового года

Копірайт зображення UNIAN Image caption 85% украинцев любят новогодние праздники, свидетельствуют результаты опроса

85% украинцев любят новогодние праздники, 10% - по-разному, а 5% - не любят.

68,5% опрошенных будут праздновать рождество 7 января, 17% - будут праздновать и 25 декабря, и 7 января, 4% - только 25 декабря.

Не будут праздновать Рождество 8% респондентов.

64,5% опрошенных планируют праздновать Новый год дома, 17,5% - в гостях у друзей или родственников, 4% - в общественном заведении, 1% - в интернете, 1% - перед телевизором в одиночестве, 1% - в путешествиях по Украине, 0,5% - за рубежом.

4,5% респондентов не планируют праздновать, а просто пойдут спать.

59,6% украинцев были очень и преимущественно счастливы в 2018 году, в основном и совсем несчастливыми были 26,6% респондентов.

23% уверены, что следующий год будет лучше, чем нынешний, а 55% на это надеются, 10% - ожидают, что худшего в следующем году будет еще больше, 1% - уверены, что будет только хуже.

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