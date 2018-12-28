Старейший американец скончался в возрасте 112 лет. В чем секрет его долголетия?
Старейший американский ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон скончался в четверг в возрасте 112 лет.
Своим долголетием, как говорил сам Овертон, он обязан Богу. При этом он признавался, что курил с 18 лет и продолжает курить сигары. Не отказывался он и от виски.
Ричард Овертон три года отслужил в армии во времена Второй мировой в составе авиационного инженерного батальона на островах Тихого океана, в том числе был в Перл-Харборе, на Окинаве и Иводзиме.
Овертон родился в 1906 году, большую часть жизни он прожил в городе Остине, столице Техаса.
Когда долгожителю исполнилось 111 лет, его именем назвали улицу, на которой ветеран прожил более 70 лет, теперь она называется Овертон авеню.
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