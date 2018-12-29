Какие украинские товары отныне запрещены в России

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Россия запретила ввоз промышленных и сельскохозяйственных товаров, а также сырья и продовольствия, произведенных в Украине или таких, которые перевозились по украинской территории.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал в Twitter, что "Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров".

По словам Медведева, он подписал соответствующее постановление правительства.

"Это - ответ на санкционные ограничения со стороны Украины", - написал политик.

В сообщении правительства России говорится, что оно может "принять решение об отмене введенных специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров".

Что под запретом?

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Согласно постановлению российского правительства, запрещен ввоз из Украины сельскохозяйственных товаров и продуктов:

Пшеница

Растительное масло

Кондитерские изделия

Овощи и фрукты, соки

Алкоголь (пиво, вино, ликеры, настойки и др.)

Также Россия запретила ввозить из Украины технику и аппаратуру:

Тракторы

Паровые котлы (кроме тех, которые предназначены для систем центрального отопления)

Турбины (паровые и газовые)

Сеялки и посадочные машины

Аппаратура для хлебобулочного производства и сахарной промышленности

Аппаратура для обработки молока

Двигатели и трансформаторы.

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Попали под запрет и некоторые другие категории:

Галька, гравий, щебень

Бумага и обои

Мебель

Прокладки, тампоны и памперсы.

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