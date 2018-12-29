Какие украинские товары отныне запрещены в России

  • 29 декабря 2018
Росія Копірайт зображення Getty Images

Россия запретила ввоз промышленных и сельскохозяйственных товаров, а также сырья и продовольствия, произведенных в Украине или таких, которые перевозились по украинской территории.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал в Twitter, что "Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров".

По словам Медведева, он подписал соответствующее постановление правительства.

"Это - ответ на санкционные ограничения со стороны Украины", - написал политик.

В сообщении правительства России говорится, что оно может "принять решение об отмене введенных специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров".

Что под запретом?

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Согласно постановлению российского правительства, запрещен ввоз из Украины сельскохозяйственных товаров и продуктов:

  • Пшеница
  • Растительное масло
  • Кондитерские изделия
  • Овощи и фрукты, соки
  • Алкоголь (пиво, вино, ликеры, настойки и др.)

Также Россия запретила ввозить из Украины технику и аппаратуру:

  • Тракторы
  • Паровые котлы (кроме тех, которые предназначены для систем центрального отопления)
  • Турбины (паровые и газовые)
  • Сеялки и посадочные машины
  • Аппаратура для хлебобулочного производства и сахарной промышленности
  • Аппаратура для обработки молока
  • Двигатели и трансформаторы.
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Попали под запрет и некоторые другие категории:

  • Галька, гравий, щебень
  • Бумага и обои
  • Мебель
  • Прокладки, тампоны и памперсы.

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