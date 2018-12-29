Какие украинские товары отныне запрещены в России
Россия запретила ввоз промышленных и сельскохозяйственных товаров, а также сырья и продовольствия, произведенных в Украине или таких, которые перевозились по украинской территории.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал в Twitter, что "Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров".
По словам Медведева, он подписал соответствующее постановление правительства.
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"Это - ответ на санкционные ограничения со стороны Украины", - написал политик.
В сообщении правительства России говорится, что оно может "принять решение об отмене введенных специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров".
Что под запретом?
Согласно постановлению российского правительства, запрещен ввоз из Украины сельскохозяйственных товаров и продуктов:
- Пшеница
- Растительное масло
- Кондитерские изделия
- Овощи и фрукты, соки
- Алкоголь (пиво, вино, ликеры, настойки и др.)
Также Россия запретила ввозить из Украины технику и аппаратуру:
- Тракторы
- Паровые котлы (кроме тех, которые предназначены для систем центрального отопления)
- Турбины (паровые и газовые)
- Сеялки и посадочные машины
- Аппаратура для хлебобулочного производства и сахарной промышленности
- Аппаратура для обработки молока
- Двигатели и трансформаторы.
Попали под запрет и некоторые другие категории:
- Галька, гравий, щебень
- Бумага и обои
- Мебель
- Прокладки, тампоны и памперсы.
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