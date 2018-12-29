Пара, выигравшая $1,3 млн, возвращается на работу. Как живут другие победители лотерей?

Копірайт зображення Joe Giddens/PA Image caption Шарлотта и Дэниел Пирт

Британская семейная пара, выигравшая летом в лотерею 1,3 миллиона долларов, решила вернуться на работу.

Дэниел и Шарлотта Пирт из города Витлси, что в графстве Кембриджшир, рассказали, что решили вернуться на постоянную работу. Предыдущие четыре месяца они отдыхали и проводили время со своими детьми.

28 августа пара приобрела лотерейный билет и угадала пять цифр в лотерее EuroMillions HotPicks.

С момента выигрыша семейство Пирт успело приобрести две новые машины - Ford Kuga и Mitsubishi Barbarian, - отправиться в путешествие в Лапландию и переехать в новый дом с четырьмя спальнями. Пара говорит, что их дети "заслужили собственные комнаты".

28-летний Дэниел Пирт признается, что был рад сделать длительный перерыв в работе и провести время с семьей.

Победа в лотерее, говорит мужчина, помогла ему снять напряжение, а тот факт, что им с женой не приходится выплачивать ипотеку, Пирт называет чем-то невероятным.

Как живут другие победители лотерей?

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Бывшие журналисты Ричард и Кэти Браун, которые в 2013 году выиграли 7,6 миллионов долларов, постоянно путешествуют.

Они, в частности, побывали в Антарктиде, а на следующий год планируют поездки в Колумбию и на Галапагосские острова.

Британские пенсионеры также надеются принять участие в гонках на яхтах. Брауни - большие поклонники парусного спорта.

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Сью Ричард, которая в 2016 году выиграла 3,8 миллиона долларов, работает сиделкой 90 часов в неделю.

По ее словам, она не утратила интерес к своей работе.

После выигрыша британка Ричардс переехала в другой город, а недавно - в годовщину победы в лотерее - заказала, чтобы на газоне в ее дворе выстригли рисунок в виде бутылки шампанского.

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Трейси Филд из города Бенфлит выиграла 3,5 миллиона долларов в 2008 году - через год после того, как у нее обнаружили рак молочной железы.

Ей удалось победить болезнь. Женщина также успела переехать в новый дом и приобрести новый автомобиль. Однако в целом, говорит Трейси Филд, ее жизнь практически не изменилась.

Большую часть времени она проводит, ухаживая за внуком, но в 2019 году планирует больше путешествовать.

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