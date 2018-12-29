Александр Усик - боксер года по версии журнала The Ring
Александр Усик стал боксером года по версии авторитетного американского журнала The Ring.
В этом году Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
На звание "Боксер года" также претендовал еще один украинец, прошлогодний обладатель этого титула - Василий Ломаченко.
Несмотря на то, что в этот раз одержать победу ему так и не удалось, издание The Ring отметило достижения его отца - Анатолия Ломаченко. Его признали тренером 2018 года.
Так, по версии журнала, выглядит пятерка победителей:
- Бой года: Геннадий Головкин против Сауля Альвареса
- Нокаут года: Наоя Иноуэ в поединке с Хуаном Карлосом Пайано
- Возвращение года: Тайсон Фьюри
- Перспектива года: Теофимо Лопес
- Раунд года: 12-й раунд поединка Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера
Ранее американский спортивный телеканал ESPN признал украинского тяжеловеса Александра Усика боксером 2018 года.
"В отличие от прошлых лет, сейчас было очень просто определить лучшего бойца", - отметили редакторы ESPN и добавили, что в 2018 году украинцу не было равных.
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