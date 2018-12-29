В США полицейский остановил стрельбу, исполнив рождественскую песню. Что же он спел?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Переговорщик от полиции спел четыре куплета классической рождественской песни White Christmas

Успешный переговорщик должен обладать особыми качествами. Умение сохранять спокойствие под давлением, способность успокаивать и талант слушать - это лишь некоторые из них.

Но оказывается, что хороший певческий голос также может пригодиться.

Один из членов команды переговорщиков спецподразделения Swat в штате Пенсильвания сумел прекратить вооруженное противостояние, исполнив свою версию классической праздничной композиции White Christmas.

Пока не ясно, что именно заставило злоумышленника сдаться - хорошее или, наоборот, ужасное исполнение известного новогоднего сингла.

Девятичасовое противостояние началось позно вечером на Рождество, когда мужчина в округе Честер начал вести себя странно, а потом вообще забаррикадировался у себя дома.

Обеспокоенный член его семьи позвонил в полицию после того, как тот якобы вооружился ружьем.

Когда прибыли правоохранители, он, как сообщалось, открыл огонь, повредив несколько полицейских машин.

"В течение долгой и холодной ночи они (правоохранители) вели переговоры с мужчиной", - написал в Facebook окружной прокурор Томас Гоган.

Он сообщил, что прибыл на место происшествия и привез рождественское печенье в виде оленей, чтобы поддержать моральный дух офицеров полиции, когда одному из переговорщиков все же удалось добиться некоего прогресса.

Как сообщается, после длительных переговоров мужчина потребовал, чтобы полицейский спел ему песню White Christmas.

Переговорщик спел четыре куплета хита, который считается самым популярным синглом всех времен. После этого мужчина сдался в 6:00 по местному времени, его взяли под стражу.

"Такую историю не придумаешь", - написал Гоган.

"Бойцы спецподразделения Swat после всего этого съели печенье, посмеялись друг над другом, и пошли домой к своим семьям, спокойные и довольные выполненной работой".

Следите за нашими новостями в Telegram