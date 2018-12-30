Расследование убийства Гонгадзе можно завершить за месяц - Луценко

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Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, от чего зависит ход расследования убийства журналиста Георгия Гонгадзе и прокомментировал расследование других резонансных убийств в Украине - дела Павла Шеремета и Екатерины Гандзюк.

Об этом Луценко рассказал в эфире программы "Рандеву" "5 каналу".

По словам руководителя ГПУ, расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе могут завершить в течение месяца, если следствие получит оригиналы пленок Николая Мельниченко.

"Можно все завершить за месяц, если Мельниченко привезет в Украину запись и оригинальное записывающее устройство, от чего он отказывается еще с 2004 года. Почему он отказывается? Спросите у Николая Мельниченко", - сказал Луценко.

Также генпрокурор заявил, что знает, кто заказал убийство активистки Екатерины Гандзюк, однако, сказал, что "фамилия будет озвучена тогда, когда следователь-прокурор будет иметь достаточно доказательств".

Кроме того Луценко заявил, что круг подозреваемых в убийстве Павла Шеремета сузился с нескольких тысяч человек до нескольких сотен.

Основатель и первый главный редактор "Украинской правды" Георгий Гонгадзе был похищен и жестоко убит в сентябре 2000 года.

В 2013 году за убийство Гонгадзе к пожизненному лишению свободы был приговорен экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, задержанный в 2009 году.

Еще раньше были наказаны трое экс-сотрудников милиции, участвовавшие в похищении Гонгадзе.

Найти и привлечь к ответственности заказчиков обещали все президенты и все главы МВД и ГПУ, однако до сих пор это так и не было сделано.

Родные и близкие Георгия убеждены, что следствие и суд умышленно не довели до конца дело о заказчиках убийства.

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Журналист Павел Шеремет погиб в июле 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Украинские власти и правоохранительные органы не раз называли это дело своей приоритетной задачей. Впрочем два года спустя дело до сих пор не раскрыто.

В прошлом году генпрокурор Юрий Луценко заявил об отсутствии "серьезного прогресса" в расследовании дела об убийстве журналиста.

Павел Шеремет до переезда в Украину был собственным корреспондентом российского "Первого канала" в Беларуси, однако впоследствии покинул Россию из-за, как он сам утверждал, политических преследований.

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Активистка Екатерина Гандзюк скончалась в больнице в ноябре 2018 года через три месяца после того, как ее облили кислотой. В ГПУ говорят, что основной версией убийства была активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем Херсонской власти.

По подозрению в организации и совершении преступления арестованы шесть человек. Все они - бывшие участники АТО.

В ноябре 2018 года Юрий Луценко заявил, что уходит в отставку в связи с ситуацией вокруг расследования нападения на Гандзюк. Президент Петр Порошенко отставку Луценко не принял.

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