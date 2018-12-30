Умер француз, спасавший еврейских детей с помощью футбола

Копірайт зображення AFP Image caption Жорж Луанже спас порядка 350 детей

Герой французского Сопротивления Жорж Луанже, который во время Второй мировой войны спас более трехсот еврейских детей, скончался в Париже в возрасте 108 лет.

Жорж Луанже придумывал весьма неожиданные способы спасения еврейских детей от гибели и переправки их на территорию нейтральной Швейцарии.

Сам он родился в еврейской семье в Страсбурге. В 1940 году служил во французской армии и попал в руки нацистов, однако сумел освободиться из заключения.

Бежать из плена помогли белокурые волосы и голубые глаза - внешне он не был похож на еврея, поэтому мужчину поместили в обычный лагерь для военнопленных.

Один из сценариев спасения детей, придуманных Жоржем Луанже, был связан с футболом.

Он обнаружил футбольное поле в непосредственной близости от границы с Швейцарией и привозил туда детей на тренировку.

Как он сам позже рассказывал, рядом с полем находились высокие пограничные ограждения, но там не всегда была охрана.

Во время игры он бросал мяч в сторону ограждения и просил детей сбегать за ним. При этом некоторых из них он просил быстро переходить границу и бежать в Швейцарию.

По другому из сценариев детей облачали в траурные одежды и приводили на кладбище, расположенное в непосредственной близости от границы.

По лестнице могильщика беглецы перелезали через окружавшую кладбище высокую стену и, преодолев небольшое расстояние, оказывались в Швейцарии.

Известно, что Жоржу Луанже удалось спасти не менее 350 детей.

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