Умер француз, спасавший еврейских детей с помощью футбола
Герой французского Сопротивления Жорж Луанже, который во время Второй мировой войны спас более трехсот еврейских детей, скончался в Париже в возрасте 108 лет.
Жорж Луанже придумывал весьма неожиданные способы спасения еврейских детей от гибели и переправки их на территорию нейтральной Швейцарии.
Сам он родился в еврейской семье в Страсбурге. В 1940 году служил во французской армии и попал в руки нацистов, однако сумел освободиться из заключения.
Бежать из плена помогли белокурые волосы и голубые глаза - внешне он не был похож на еврея, поэтому мужчину поместили в обычный лагерь для военнопленных.
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Один из сценариев спасения детей, придуманных Жоржем Луанже, был связан с футболом.
Он обнаружил футбольное поле в непосредственной близости от границы с Швейцарией и привозил туда детей на тренировку.
Как он сам позже рассказывал, рядом с полем находились высокие пограничные ограждения, но там не всегда была охрана.
Во время игры он бросал мяч в сторону ограждения и просил детей сбегать за ним. При этом некоторых из них он просил быстро переходить границу и бежать в Швейцарию.
По другому из сценариев детей облачали в траурные одежды и приводили на кладбище, расположенное в непосредственной близости от границы.
По лестнице могильщика беглецы перелезали через окружавшую кладбище высокую стену и, преодолев небольшое расстояние, оказывались в Швейцарии.
Известно, что Жоржу Луанже удалось спасти не менее 350 детей.
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