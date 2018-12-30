Умер француз, спасавший еврейских детей с помощью футбола

  • 30 декабря 2018
Франция Копірайт зображення AFP
Image caption Жорж Луанже спас порядка 350 детей

Герой французского Сопротивления Жорж Луанже, который во время Второй мировой войны спас более трехсот еврейских детей, скончался в Париже в возрасте 108 лет.

Жорж Луанже придумывал весьма неожиданные способы спасения еврейских детей от гибели и переправки их на территорию нейтральной Швейцарии.

Сам он родился в еврейской семье в Страсбурге. В 1940 году служил во французской армии и попал в руки нацистов, однако сумел освободиться из заключения.

Бежать из плена помогли белокурые волосы и голубые глаза - внешне он не был похож на еврея, поэтому мужчину поместили в обычный лагерь для военнопленных.

Один из сценариев спасения детей, придуманных Жоржем Луанже, был связан с футболом.

Он обнаружил футбольное поле в непосредственной близости от границы с Швейцарией и привозил туда детей на тренировку.

Как он сам позже рассказывал, рядом с полем находились высокие пограничные ограждения, но там не всегда была охрана.

Во время игры он бросал мяч в сторону ограждения и просил детей сбегать за ним. При этом некоторых из них он просил быстро переходить границу и бежать в Швейцарию.

По другому из сценариев детей облачали в траурные одежды и приводили на кладбище, расположенное в непосредственной близости от границы.

По лестнице могильщика беглецы перелезали через окружавшую кладбище высокую стену и, преодолев небольшое расстояние, оказывались в Швейцарии.

Известно, что Жоржу Луанже удалось спасти не менее 350 детей.

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