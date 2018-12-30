Епифаний объяснил, почему не будет поминать патриарха Кирилла

Копірайт зображення UNIAN Image caption Митрополит Епифаний принципиально не поминает патриарха Кирилла

Митрополит Киевский Епифаний признал, что не поминает при богослужении предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, и не будет этого делать из-за войны.

"В настоящее время я не поминаю, потому что мы находимся в состоянии войны. И поэтому украинский народ не воспринимает того, чтобы новоизбранный предстоятель поминал имя российского патриарха", - заявил Епифаний в интервью каналу "Прямий".

Поминовение предстоятелей поместных православных церквей в строгом соответствии их месту в диптихе (перечень поместных церквей) является одним из ключевых признаков церковного общения между ними.

В настоящее время существуют 14 признанных поместных православных церквей.

Первым в этом списке значится Вселенский патриархат, а украинская церковь после получения томоса займет 15 место.

В первый же день после избрания Епифания митрополитом Киевским предстоятеля новой поместной церкви помянули во время службы в Константинополе в присутствии патриарха Варфоломея.

6 января митрополит Епифаний по приглашению Вселенского патриарха должен поехать в Константинополь для проведения совместной службы, после чего ему должны вручить томос об автокефалии Православной церкви Украины.

После этого можно ожидать, что и другие поместные православные церкви мира начнут постепенно устанавливать церковное общение с новой украинской церковью.

Разрыв на старте?

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Митрополит Епифаний во время своей первой службы в новом качестве упомянул предстоятелей всех поместных церквей, кроме РПЦ.

Отказ поминать митрополитом Епифанием патриарха РПЦ Кирилла свидетельствует, как указывают собеседники ВВС, о разрыве церковного общения еще до его установления.

РПЦ еще в октябре разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом. Перед этим Синод Константинопольской церкви принял решение прекратить действие указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату и объявил о намерении предоставить украинской церкви автокефалию (независимость).

Синод также снял анафему с глав двух неканонических церквей - Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

В то же время Вселенский патриархат не стал отвечать симметрично и продолжает поминать патриарха Кирилла.

РПЦ резко осуждает создание поместной православной церкви в Украине. Она призывает другие поместные православные церкви не признавать украинскую автокефалию.

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