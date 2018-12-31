В Украине началась президентская предвыборная кампания
В Украине 31 декабря началась президентская предвыборная кампания.
Кампания будет длиться 90 дней, первый тур голосования состоится 31 марта. Если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, то второй тур должен пройти 21 апреля.
Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.
Именно с 31 декабря по 3 февраля партии могут выдвигать кандидатов и подавать их на регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Самовыдвиженцы могут подавать документы на регистрацию уже в последний день уходящего года.
Последний день регистрации - 8 февраля.
Залог для желающих побороться за кресло президента Украины будет составлять 2,5 миллиона гривен. Проводить агитацию можно сразу после регистрации.
Рейтинги потенциальных кандидатов
Согласно опросу Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, проведенному с 19 по 25 декабря, среди украинцев, которые пойдут на выборы, 16,1% намерены поддержать лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, 13,8% - действующего президента Петра Порошенко, 8,8% - артиста Владимира Зеленского, представителя "Оппозиционной платформы-За жизнь" Юрия Бойко - 8,4%, лидера радикалов Олега Ляшко - 6,9%, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко - 6, 8%, лидера партии "Наши" Евгения Мураева -3,1%, народного депутата Александра Шевченко - 2,9%, музыканта Святослава Вакарчука -2,6%, мэра Львова Андрея Садового - 2,4%.
Не определились с выбором среди тех, кто готов участвовать в выборах, 13,1%. Опрошены 2017 респондентов, погрешность выборки не превышает 2,3%.
Согласно опросу SOCIS, проведенному 8-18 декабря, среди украинцев, которые пойдут на выборы, 14,4% готовы поддержать Юлию Тимошенко, 10, 8% - за Петра Порошенко, за Владимира Зеленского - 9,4%, за Анатолия Гриценко - 7, 2%, за Олега Ляшко - 7,1%, за Юрия Бойко - 6%, за Александра Шевченко - 4,1%, за Андрея Садового - 3,4%, за Святослава Вакарчука - 3,1%, за Евгения Мураева - 2,5%, за Александра Вилкула - 1,1%.
22,4% граждан еще не определились с выбором. В ходе исследования было опрошено 2000 респондентов.
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Согласно опросу социологической группы Рейтинг, проведенному с 16 ноября по 10 декабря, всех за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 13,2%, за Владимира Зеленского - 9%, Петра Порошенко - 7%, Юрия Бойко - 6,2%, Анатолия Гриценко - 5%, Олега Ляшко - 4,3%, Святослава Вакарчука - 3,1%, Евгения Мураева - 2,9%, Александра Шевченко - 2,7%, Андрея Садового - 1,8%, за народного депутата Вадима Рабиновича - 1,7%.
20,9% опрошенных заявили, что не определились с выбором. В исследовании принимали участие 40 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 0,5% на общенациональном уровне и 2,4% на уровне регионов.
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