В Украине началась президентская предвыборная кампания

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В Украине 31 декабря началась президентская предвыборная кампания.

Кампания будет длиться 90 дней, первый тур голосования состоится 31 марта. Если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, то второй тур должен пройти 21 апреля.

Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.

Именно с 31 декабря по 3 февраля партии могут выдвигать кандидатов и подавать их на регистрацию в Центральной избирательной комиссии. Самовыдвиженцы могут подавать документы на регистрацию уже в последний день уходящего года.

Последний день регистрации - 8 февраля.

Залог для желающих побороться за кресло президента Украины будет составлять 2,5 миллиона гривен. Проводить агитацию можно сразу после регистрации.

Рейтинги потенциальных кандидатов

Копірайт зображення УНІАН Image caption Согласно опросам нескольких ведущих социологических служб, в тройку лидеров предвыборной гонки входят Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Согласно опросу Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, проведенному с 19 по 25 декабря, среди украинцев, которые пойдут на выборы, 16,1% намерены поддержать лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, 13,8% - действующего президента Петра Порошенко, 8,8% - артиста Владимира Зеленского, представителя "Оппозиционной платформы-За жизнь" Юрия Бойко - 8,4%, лидера радикалов Олега Ляшко - 6,9%, лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко - 6, 8%, лидера партии "Наши" Евгения Мураева -3,1%, народного депутата Александра Шевченко - 2,9%, музыканта Святослава Вакарчука -2,6%, мэра Львова Андрея Садового - 2,4%.

Не определились с выбором среди тех, кто готов участвовать в выборах, 13,1%. Опрошены 2017 респондентов, погрешность выборки не превышает 2,3%.

Согласно опросу SOCIS, проведенному 8-18 декабря, среди украинцев, которые пойдут на выборы, 14,4% готовы поддержать Юлию Тимошенко, 10, 8% - за Петра Порошенко, за Владимира Зеленского - 9,4%, за Анатолия Гриценко - 7, 2%, за Олега Ляшко - 7,1%, за Юрия Бойко - 6%, за Александра Шевченко - 4,1%, за Андрея Садового - 3,4%, за Святослава Вакарчука - 3,1%, за Евгения Мураева - 2,5%, за Александра Вилкула - 1,1%.

22,4% граждан еще не определились с выбором. В ходе исследования было опрошено 2000 респондентов.

Согласно опросу социологической группы Рейтинг, проведенному с 16 ноября по 10 декабря, всех за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 13,2%, за Владимира Зеленского - 9%, Петра Порошенко - 7%, Юрия Бойко - 6,2%, Анатолия Гриценко - 5%, Олега Ляшко - 4,3%, Святослава Вакарчука - 3,1%, Евгения Мураева - 2,9%, Александра Шевченко - 2,7%, Андрея Садового - 1,8%, за народного депутата Вадима Рабиновича - 1,7%.

20,9% опрошенных заявили, что не определились с выбором. В исследовании принимали участие 40 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 0,5% на общенациональном уровне и 2,4% на уровне регионов.

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