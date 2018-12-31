Обрушение дома в Магнитогорске: четверо погибших, судьба 68 человек неизвестна

Копірайт зображення Ilya Moskovets/TASS

По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Судьба еще 68 жильцов дома неизвестна. Всего в зоне обрушения, по данным властей города, жили 120 человек.

"Известна судьба 52 человек: из них 4 погибло, 16 эвакуировано, в том числе 7 детей", - сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин. По его данным, госпитализировано 4 человека, в том числе 2 детей, а 28 человек вышли на связь со штабом спасательной операции.

По предварительным данным, подъезд обрушился из-за взрыва бытового газа в одной из квартир.

В ФСБ России подчеркнули, что других версий не рассматривается. Между тем Следственный комитет, возбудивший по факту обрушения уголовное дело, заявил, что "рассматривает все возможные версии произошедшего".

Копірайт зображення Chelyabinsk Governor Press Office/TASS

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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Копірайт зображення Chelyabinsk Governor Press Office/TASS

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В результате взрыва обрушились перекрытия с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами. Как сообщили власти города, судя по разрушениям, взрыв газа произошел на втором этаже над аркой.

По данным спасателей, повреждены 48 квартир, в которых проживали 110 человек. В настоящее время проводится эвакуация жильцов двух подъездов.

"Все, кто нуждается в тепле, размещены в школе. Дом двенадцатиподъездный, эвакуируются близлежащие 2 подъезда", - сказал мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

По его словам, жители остальных подъездов в плановом порядке будут покидать дом. Власти планируют расселять жильцов двух подъездов - того, где произошел взрыв, и соседнего, добавил он.

Как заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, власти рассматривают возможность покупки квартир для семей, оставшихся без жилья после обрушения.

Пока же для эвакуированных из дома собирают еду и теплые вещи, сообщают местные СМИ.

Дом, где произошел взрыв, находится в Правобережном районе Магнитогорска, в центральной части города, на одном из главных проспектов - улице Карла Маркса.

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