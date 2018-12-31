Обрушение дома в Магнитогорске: четверо погибших, судьба 68 человек неизвестна
По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Судьба еще 68 жильцов дома неизвестна. Всего в зоне обрушения, по данным властей города, жили 120 человек.
"Известна судьба 52 человек: из них 4 погибло, 16 эвакуировано, в том числе 7 детей", - сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин. По его данным, госпитализировано 4 человека, в том числе 2 детей, а 28 человек вышли на связь со штабом спасательной операции.
По предварительным данным, подъезд обрушился из-за взрыва бытового газа в одной из квартир.
В ФСБ России подчеркнули, что других версий не рассматривается. Между тем Следственный комитет, возбудивший по факту обрушения уголовное дело, заявил, что "рассматривает все возможные версии произошедшего".
В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
В результате взрыва обрушились перекрытия с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами. Как сообщили власти города, судя по разрушениям, взрыв газа произошел на втором этаже над аркой.
По данным спасателей, повреждены 48 квартир, в которых проживали 110 человек. В настоящее время проводится эвакуация жильцов двух подъездов.
"Все, кто нуждается в тепле, размещены в школе. Дом двенадцатиподъездный, эвакуируются близлежащие 2 подъезда", - сказал мэр Магнитогорска Сергей Бердников.
По его словам, жители остальных подъездов в плановом порядке будут покидать дом. Власти планируют расселять жильцов двух подъездов - того, где произошел взрыв, и соседнего, добавил он.
Как заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, власти рассматривают возможность покупки квартир для семей, оставшихся без жилья после обрушения.
Пока же для эвакуированных из дома собирают еду и теплые вещи, сообщают местные СМИ.
Дом, где произошел взрыв, находится в Правобережном районе Магнитогорска, в центральной части города, на одном из главных проспектов - улице Карла Маркса.
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