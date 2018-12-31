Серена Уильямс и Роджер Федерер впервые сыграют друг против друга
Знаменитые теннисисты Роджер Федерер и Серена Уильямс впервые встретятся на корте на турнире Кубок Хопмана в австралийском городе Перт.
Они сыграют в смешанном парном поединке Швейцария-США во вторник, 1 января. Партнером Уильямс на корте станет Фрэнсис Тьяфу, а в паре с Федерером сыграет Белинда Бенчич.
Поединок начнется в 17.30 по местному времени (11.30 по Киеву).
Федерер и Уильямс, обоим - по 37 лет, вместе имеют 43 победы в турнирах Большого шлема.
"Это очень волнующе для нас обоих, и надеюсь, что многие сторонники тенниса будут смотреть", - сказал Роджер Федерер
Серена Уильямс заявила, что это "мечта, которая становится реальностью". "Я очень ждала этого. Это так круто!" - добавила теннисистка.
Их встречу называют самым ожидаемым смешанным поединком со времени легендарного матча "Битва полов" в 1973 году.
Тогда 39-летняя чемпионка Большого шлема Билли Джин Кинг одержала убедительную победу над бывшей первой ракеткой мира среди мужчин Бобби Риггсом.
Об этом матче в 2017 году вышел голливудский фильм "Битва полов" с Эммой Стоун и Стивом Кареллом в главных ролях.
Несмотря на одновременную успешную карьеру, Федерер признался, что было бы "преувеличением" считать, что он хорошо знает Уильямс.
"Я восхищаюсь всем, что она делает на корте и вне его. Мы оба серьезные соперники и всегда хотим побеждать", - сказал теннисист.
"Это будет только один раз и, наверное, никогда снова. Она одна из самых крупных чемпионок в спорте - среди мужчин и женщин вместе взятых, поэтому играть против нее - это невероятно", - добавил Федерер.
В Кубке Хопман участвуют восемь стран, которые разделены на две равные группы. В каждой команде - женщина и мужчина. Команды проводят между собой две одиночных игры (отдельно среди женщин и мужчин) и один матч смешанных пар.
Сборные-победители от каждой группы будут соревноваться в финале в субботу, 5 января.
Следите за нашими новостями в Telegram