Обрушение жилого дома в России: число жертв возросло до семи

Копірайт зображення ILYA MOSKOVETS/AFP/Getty Images Image caption В результате взрыва обрушились перекрытия над аркой между подъездами

Из-под завалов на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске извлечено тело седьмого погибшего, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Это произошло ровно через сутки после того, как в одной из квартир 10-этажного дома произошел взрыв, предположительно бытового газа, после чего обрушился один из подъездов.

По разным оценкам, под завалами могут оставаться от 35 до 40 человек, сообщают в МЧС.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Всего в зоне обрушения, по данным властей города, жили 120 человек.

По словам главы МЧС Евгения Зиничева, спасательные работы будут продолжаться не менее двух суток, в них участвуют около 1300 человек и техника. Работы осложняет холод и угроза разрушения сохранившихся частей здания.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу губернатора Челябинской области, в Магнитогорске отменены все развлекательные мероприятия, кроме детских, как минимум до 1 января, в ближайшее время будет объявлен день траура.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Взрыв в многоэтажке в Магнитогорске произошел в ночь на 31 декабря. Есть погибшие.

По предварительным данным, подъезд обрушился из-за взрыва бытового газа в одной из квартир. В ФСБ России подчеркнули, что другие версии не рассматриваются.

Между тем Следственный комитет, возбудивший по факту обрушения уголовное дело, заявил, что рассматривает все возможные версии произошедшего.

В Магнитогорск прибыл президент России Владимир Путин. Он провел совещание в штабе спасательной операции и поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий. Позже Путин посетил пострадавших от взрыва в больнице.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Она предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее одно из местных СМИ сообщило об обысках в обслуживающей дом управляющей компании, однако в СКР эту информацию подтверждать или комментировать отказались.

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В результате взрыва обрушились перекрытия с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами. Как сообщили власти города, судя по разрушениям, взрыв газа произошел на втором этаже над аркой.

В пресс-службе губернатора Челябинской области агентству Интерфакс сказали, что потерявшим единственное жилье из-за взрыва купят новые квартиры за счет бюджета, а семьям погибших будет выплачена компенсация в размере 100 тыс. рублей. Пострадавшим обещают заплатить по 50 тысяч.

Пока же для эвакуированных из дома собирают еду, теплые вещи и предметы гигиены.

За 2017-2018 годы в России произошло по меньшей мере 44 случая взрывов бытового газа в жилых домах, которые привели к жертвам и пострадавшим. Самым разрушительным стал взрыв бытового газа 9 ноября в жилом доме в Ижевске. Тогда погибли семь человек.

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