В Токио фургон въехал в толпу людей, которые шли на новогодний молебен

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Небольшой фургон въехал в толпу людей, которые праздновали Новый год в одном из самых известных кварталов Токио.

По данным полиции, девять человек получили различные травмы, один из них находится в критическом состоянии.

Инцидент произошел в первые минуты после наступления Нового года в токийском квартале Харадзюку. Прекрытая для движения транспорта улица была заполнена людьми, которые шли в храм на новогодний молебен.

Водитель фургона скрылся с места происшествия, однако позже правоохранителям удалось его задержать. Мужчину обвиняют в попытке убийства.

Злоумышленник идентифицирован. Это - 21-летний Кадзухиро Кусакабе.

В токийской полиции рассказали журналистам, что сначала задержанный заявил, что совершил террористический акт. Однако впоследствии сообщил, что нападение каким-то образом связано с казнями. Пока не ясно, что именно он имел в виду.

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Такешита - узкая пешеходная улица в районе Сибуя, на которой расположено огромное количество магазинов модной одежды, кафе и ресторанов.

На кадрах, распространенных телекомпанией NHK, видны поврежденный фургон и переносящие пострадавших парамедики.

Известно, что ранения в результате нападения получили по меньшей мере восемь человек, еще один пострадал уже после того, как водитель вышел из машины.

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