В Николаевской области в ДТП погибли 8 человек, трое из них - дети
1 января в Николаевской области в результате ДТП погибли восемь человек, трое из них - дети, сообщили в полиции области.
Еще два человека получили травмы.
Авария произошла около 11 часов утра на трассе Днепр-Николаев.
На выезде из пгт Казанка столкнулись два легковых автомобиля марки Opel Astra и Mazda-6, сообщают правоохранители.
В одной из машин находилась супружеская пара из Казанки. Мужчина погиб, женщину с многочисленными травмами госпитализировали.
В другой машине ехала семья с детьми, проживающая в Казанковском районе. Погибли водитель и шесть пассажиров, в том числе трое детей, один из которых - семимесячный младенец.
Девочку в возрасте около восьми лет без сознания доставили в больницу, сообщили в полиции.
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