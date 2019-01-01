Копірайт зображення Национальная полиция Image caption Авария произошла на трассе "Днепр-Николаев"

1 января в Николаевской области в результате ДТП погибли восемь человек, трое из них - дети, сообщили в полиции области.

Еще два человека получили травмы.

Авария произошла около 11 часов утра на трассе Днепр-Николаев.

На выезде из пгт Казанка столкнулись два легковых автомобиля марки Opel Astra и Mazda-6, сообщают правоохранители.

В одной из машин находилась супружеская пара из Казанки. Мужчина погиб, женщину с многочисленными травмами госпитализировали.

Копірайт зображення Национальная полиция Image caption В одной из машин находились двое взрослых, в другой - четверо взрослых и четверо детей

В другой машине ехала семья с детьми, проживающая в Казанковском районе. Погибли водитель и шесть пассажиров, в том числе трое детей, один из которых - семимесячный младенец.

Девочку в возрасте около восьми лет без сознания доставили в больницу, сообщили в полиции.

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