В Германии разрешили указывать в документах третий пол

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Отныне интерсексуалы в Германии смогут оформить официальные документы и идентифицировать себя как носителей "третьего пола".

В графу "иной" будут заносить людей, не вписывающихся в традиционные бинарные представления о мужском и женском гендере. Чтобы такой вариант записи стал возможным, желающим придется предоставить справку от врача.

Интерсексуалы - люди, с рождения обладающие признаками обоих полов и не считающие себя ни мужчиной, ни женщиной.

Интерсекс-вариации могут быть заметными уже сразу при рождении, однако чаще проявляются лишь в подростковом периоде. К половым признакам определяющим пол относятся хромосомы, половые железы, репродуктивные органы, гениталии и уровень гормонов.

В последние годы в ряде стран поддержали закон, защищающий права интерсексуалов.

Понятие "третий пол" есть в Новой Зеландии, США, Индии, Австралии, Канаде, Пакистане и Непале.

По данным ООН, люди с интерсексуальные признаками составляю 1,7% от всего населения Земли. Примерно столько же в мире людей с рыжими волосами.

Интерсексуальность не имеет отношения к сексуальной ориентации человека.

Однако интерсексуальные люди сталкивается с предвзятым отношением к себе, а иногда - даже подвергаются хирургическим вмешательствам.

С 2013 года в Германии в случае невозможности определить половую принадлежность младенца в свидетельстве о рождении указывали "данные отсутствуют".

Однако в 2017 году Верховный суд страны признал эту формулировку дискриминационной. Новые правила, одобренные немецким парламентом, вступают в силу 1 января.

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