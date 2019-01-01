Из-за обрушения моста в Москве в новогоднюю ночь пострадали 13 человек

Копірайт зображення NurPhoto/Getty Image caption Парк Горького - популярное место для встречи Нового года в Москве (архивное фото)

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате обрушения в новогоднюю ночь деревянного моста в Парке Горького в Москве.

Состояние пострадавших - удовлетворительное и средней степени тяжести, тяжелых травм и угрозы их жизни нет, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города.

В парке Горького объяснили, что нарушение целостности моста произошло "по техническим причинам".

На сайте мэра Москвы указано, что мост рухнул "из-за технической неисправности конструктивных элементов катка".

Мост высотой пять метров, расположенный над катком, обрушился как только пробили куранты и звучал гимн России.

На видео, распространенном в соцсетях, видно как толпа людей стоит на мосту под звуки российского гимна, и вдруг конструкция начинает рушится, и люди с криками падают вниз.

"В парке Горького обвалился мост с людьми на людей на катке. Приехали реанимация, пожарные, скорая", - написал другой пользователь в Instagram.

После поломки моста этот участок оградили, на остальной территории катка продолжили кататься посетители, сообщили в парке.

1 января каток закрыли, однако в парке пообещали восстановить его работу уже 2 января.

Мэр Москвы Сергей Собянин после инцидента приказал уволить директора парка.

Парк Горького - популярное место для встречи Нового года в Москве, там устраивают концертную программу и дискотеку. На празднование приходят тысячи людей.

В этом году каток в парке обновили, оформили в индустриальном стиле и назвали "Фабрика счастливых людей".

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