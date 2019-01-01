9 часов на высоте 52 метров: во Франции в новогоднюю ночь сломался аттракцион с людьми

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Для спасения посетителей аттракциона пришлось использовать вертолет

Из-за неисправности аттракциона во французском городе Ренн восемь человек на 9 часов застряли на высоте 52 метров.

Часть из них - несовершеннолетние дети в возрасте от 13 до 17 лет.

Владелец аттракциона BomberMaxxx Александр Тиль говорит, что инцидент произошел из-за неисправности детали. По его словам, безопасности людей ничего не угрожало: "единственной проблемой было понять, как их можно спустить на землю".

Спасатели предприняли несколько неудачных попыток добраться с земли до заблокированных посетителей аттракциона, однако пожарные лестницы оказались слишком короткими для этого.

В конце концов было решено использовать вертолет. Он подлетал к кабине аттракциона и один за другим спускал людей вниз.

На видеозаписях, которые распространяются в соцсетях, видно как с работающего аттракциона в какой-то момент начинают сыпаться искры. Это произошло вечером 31 декабря - около 20:30 по местному времени.

"Мы видели искры, слышали скрежет металла и начали готовиться к худшему", - рассказала агентству AFP женщина, ставшая свидетелем инцидента.

Спасательная операция длилась более 9 часов. Первого посетителя аттракциона спустили на землю незадолго до полуночи, последнего - около шести утра 1 января.

"Я не думал, что мне удастся оттуда выбраться. Это было очень травматично, - говорит 23-летний Антуан. - Долго, холодно и очень страшно".

"В следующем году я просто останусь дома с шампанским и печеньем", - добавляет он.

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