Стратегическое командование США извинилось за новогодний твит с бомбардировкой

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Стратегическое командование вооруженных сил США извинилось за опубликованный в новогоднюю ночь твит, в котором угрожало врагам. Это ведомство отвечает за наступательное применение ядерных ракет.

"На #Таймс-Сквер есть традиция приветствовать #НовыйГод спуском большого шара... Если нужно, мы готовы сбросить кое-что и побольше", - было написано в удаленном твите, опубликованном за несколько часов до полуночи по нью-йоркскому времени.

Военные имели в виду традицию встречи нового года, принятую в Нью-Йорке, где обратный отсчет последних десяти секунд до полуночи в новогоднюю ночь сопровождается спуском по шпилю большого цветастого "шара времени".

К посту были прикреплены ролики со сбрасывающим бомбы самолетом Б-2 и взрывами на земле. Пост сопровождал хэштег #PeaceIsOurProfession (""Мир - наша профессия").

Пользователи соцсетей оскорбились.

"Леди и джентльмены, это стратегическое командование США. Мужественные хранители нескольких тысяч ядерных ракет, которые точно не считают, что смерть и разрушение - повод для шуток!" - написал директор движения за запрет ядерного оружия Global Zero Дерек Джонсон.

"Пожалуйста, не нужно уничтожать мир. Здесь все мои вещи", - написал другой пользователь.

Через несколько часов военные удалили твит и извинились. "Наш предыдущий новогодний твит был в дурном вкусе и не отражал наши ценности. Мы приносим извинения. Наш приоритет - безопасность США и союзников", - написали в стратегическом командовании.

Твит подхватили СМИ, обычно занимающие критическую позицию по отношению к действиям американских военных. Благодаря этому он добрался и до русскоязычной аудитории.

Стратегическое командование в составе министерства обороны США объединяет стратегические ядерные силы, силы ПРО и космические силы.

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