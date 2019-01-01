Роджер Федерер и Серена Уильямс впервые сошлись в поединке

Копірайт зображення ALLSPORT/Getty Images Image caption Соперники после матча пребывали в отличном настроении

1 января в матче Кубка Хопмана по теннису на корте "сошлись" выдающиеся теннисисты современности Роджер Федерер и Серена Уильямс.

В смешанном парном матче между сборными США и Швейцарии победу одержала Швейцария.

Роджер Федерер и Белинда Бенчич обыграли Серену Уильямс и Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счетом 4-2 4-3 (5-3) в пользу швейцарцев.

Матч, состоявшийся в австралийском городе Перт, длился около часа.

Ранее в одиночном поединке Федерер одержал победу над Тиафо со счетом 6-4, 6-1, а Уильямс обыграла Бенчич со счетом 4-6, 6-4, 6-3.

После решающего парного матча соперники остались в хорошем настроении и даже сделали селфи на память.

"Это было здорово. Мне действительно понравилось играть против Серены. Это честь", - заявил Федерер, отметив, что нервничал перед подачей Уильямс.

"Это был невероятный опыт. Жаль, что он закончился. Я еще только-только начинала разогреваться", - сказала, в свою очередь, Уильямс.

"Парень - великолепен. ... У него потрясающая подача. Я наблюдала за ним все это время, но даже не осознавала, насколько он хорош. Возможно, он согласиться дать мне несколько советов несколько позже".

Сборные-победители от каждой группы будут соревноваться в финале в субботу, 5 января.

Копірайт зображення ALLSPORT/Getty Images Image caption Роджер Федерер и Белинда Бенчич защищают свой чемпионский титул: они победили в Кубке Хопмана в прошлом году

У Роджера Федерера и Серены Уильямс на двоих 43 победы в турнирах Большого шлема.

Их поединок называли самым ожидаемым смешанным поединком со времени легендарного матча "Битва полов" в 1973 году, когда 39-летняя победительница турниров "Большого шлема" Билли Джин Кинг одержала убедительную победу над бывшей первой ракеткой мира среди мужчин Бобби Риггсом.

Кубок Хопмана - традиционный выставочный теннисный турнир, в котором принимают участие восемь сборных. Каждая команда состоит из теннисиста и теннисистки, а матч включает в себя три игры: в одиночном женском и мужском разрядах, а также в миксте.

В прошлом году Кубок Хопмана достался сборной Швейцарии.

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