"Нет слов": в США полицейские оплакивают сгоревший грузовик с пончиками
Полиция штата Кентукки поделилась болью утраты грузовика, перевозившего пончики. Их поддержали коллеги со всей страны.
Проезжая мимо города Лексингтон, штат Кентукки, водитель фургона компании Krispy Kreme Donuts заметил, что с задней части его авто идет дым.
Несмотря на то, что в результате пожара никто не пострадал, огонь уничтожил все пончики, которые перевозил автомобиль.
Для местной полиции это оказалось настоящей утратой.
Лексингтонский департамент полиции выложил в Twitter фото, на котором видно, как убитые горем полицейские стоят рядом со сгоревшим грузовиком и не скрывают своих эмоций.
В конечном счете на публикацию обратили внимание правоохранители и полицейские департаменты со всей страны. Они выражали понимание и сочувствие в отношении эмоций своих коллег из Кентукки.
"В этой работе есть вещи, которые невозможно стереть из памяти. В этот трагический момент мои мысли с офицерами полиции Лексингтона", - написал офицер из Северной Каролины.
"Соболезнования из Чикаго", - добавили представители 14-го полицейского участка Чикаго.
"Как же так?!" - отреагировали полицейские из Оксфорда, штат Миссисипи.
Видео пожара обнародовал телеканал Lex 18. Пожарным удалось потушить огонь, однако причина возгорания пока не установлена.
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