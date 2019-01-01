"Нет слов": в США полицейские оплакивают сгоревший грузовик с пончиками

Копірайт зображення AFP/Getty Image caption Все пончики в грузовике уничтожил огонь

Полиция штата Кентукки поделилась болью утраты грузовика, перевозившего пончики. Их поддержали коллеги со всей страны.

Проезжая мимо города Лексингтон, штат Кентукки, водитель фургона компании Krispy Kreme Donuts заметил, что с задней части его авто идет дым.

Несмотря на то, что в результате пожара никто не пострадал, огонь уничтожил все пончики, которые перевозил автомобиль.

Для местной полиции это оказалось настоящей утратой.

Лексингтонский департамент полиции выложил в Twitter фото, на котором видно, как убитые горем полицейские стоят рядом со сгоревшим грузовиком и не скрывают своих эмоций.

В конечном счете на публикацию обратили внимание правоохранители и полицейские департаменты со всей страны. Они выражали понимание и сочувствие в отношении эмоций своих коллег из Кентукки.

"В этой работе есть вещи, которые невозможно стереть из памяти. В этот трагический момент мои мысли с офицерами полиции Лексингтона", - написал офицер из Северной Каролины.

Skip Twitter post by @OfficerMorton In this line of work, some things can't be unseen. 😱🍩😫😪

My thoughts are with @lexkypolice officers in this time of tragedy. 😆🤣 — Officer Morton (@OfficerMorton) 31 декабря 2018 г.

"Соболезнования из Чикаго", - добавили представители 14-го полицейского участка Чикаго.

"Как же так?!" - отреагировали полицейские из Оксфорда, штат Миссисипи.

Видео пожара обнародовал телеканал Lex 18. Пожарным удалось потушить огонь, однако причина возгорания пока не установлена.

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