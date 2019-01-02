Новый президент Бразилии: чем он известен и что обещает

Копірайт зображення REUTERS Image caption Жаир Болсонару радуется на инаугурации, получив президентский символ

В Бразилии официально вступил в должность президент Жаир Болсонару, известный своими правыми взглядами.

В своей речи во время инаугурации он пообещал создать "общество без дискриминации или разделения".

Болсонару заявил, что хочет "национального соглашения", чтобы освободить Бразилию от коррупции, преступности и плохого управления в области экономики, а также от "идеологических ограничений".

Жаира Болсонару считают очень противоречивой личностью. Его расистские, гомофобские и мизогинические высказывания возмутили многих людей.

63-летний Болсонару победил на выборах 28 октября, опередив своего соперника Фернанду Аддада из Партии рабочих.

В своей предвыборной кампании Болсонару обещал побороть коррупцию и преступность.

Президент США Дональд Трамп поздравил нового президента Бразилии и выразил ему поддержку.

"США с вами!" - написал Трамп в Twitter, назвав речь Болсонару "замечательной".

На инаугурации присутствовало немало зарубежных гостей, в том числе госсекретарь США Майк Помпео, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Португалии Марсело Ребелу ди Соза.

Кто такой Жаир Болсонару?

Копірайт зображення REUTERS Image caption Жаир Болсонару прибыл на инаугурацию в Конгресс вместе с женой Мишель

Жаир Болсонару в своей предвыборной кампании позиционировал себя как человека вне политики, хотя с 1991 года является депутатом Конгресса от Рио-де-Жанейро. До своего избрания президентом он провел уже семь сроков в нижней палате бразильского конгресса.

Болсонару был членом нескольких политических партий, сейчас он -лидер Социально-либеральной партии (PSL), которая из небольшой группы депутатов в конгрессе переросла в партию с наибольшим количеством представителей в нижней палате.

Молодость Болсонару провел на военной службе, был артиллеристом и десантником, дослужился до звания капитана.

Во время предвыборной кампании в сентябре Болсонару был серьезно ранен: на одной из предвыборных встреч его ударил ножом человек. В результате в течение почти месяца Болсонару вел предвыборную кампанию с больничной койки.

Во время своей политической карьеры Болсонару представлял интересы вооруженных сил. Он назначил на должности министров нескольких бывших военных.

Копірайт зображення AFP Image caption Болсонару избрал на руководящие должности нескольких бывших военных

Он также выразил ностальгию по временам правления военной хунты, которая правила Бразилией с 1964 по 1985 годы.

Он заявлял, что "поддерживает пытки", а свой голос за импичмент президента Дилмы Русеф в 2016 году посвятил полковнику Карлосу Устре, которого обвиняли в пытках и убийстве оппонентов хунты.

Он также высказывал уничижительные мысли в отношении женщин, геев и афро-бразильцев, что вызвало беспокойство в бразильском обществе.

Бразилия вернулась к демократии лишь в 1985 году после более чем 20 лет под властью военной хунты. Приход Болсонару к власти некоторые критики рассматривают как угрозу демократии страны.

За ультраправые взгляды новоизбранного президента иногда называют "тропическим Трампом".

Что он обещает?

В своей речи Болсонару пообещал поддержку военным и полиции.

Он также пообещал провести "важные структурные реформы", чтобы преодолеть бюджетный дефицит.

Он заявил: "Порядочные граждане имеют право защитить себя". Несколько дней назад в Twitter президент пообещал издать указ, который бы позволил гражданам, не имевшим судимости, разрешить иметь оружие.

Болсонару очень четко дал понять, кого на международной арене он считает другом, а кого врагом.

Во время предвыборной кампании Болсонару неоднократно заявлял, что президент США Дональд Трамп - его кумир.

Копірайт зображення EPA Image caption Болсонару посетил синагогу во время визита Беньямина Нетаньяху в Рио-де-Жанейро

Болсонару уже пообещал перенести посольство Бразилии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, по примеру США.

Он также заявил о намерении выйти из Парижского климатического соглашения 2015 года.

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