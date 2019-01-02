День рождения Бандеры: в Киеве прошло факельное шествие

Копірайт зображення Reuters Image caption Факельное шествие в честь Степана Бандеры уже стало традицией в первый день года

Сторонники националистических организаций провели в Киеве мероприятия в честь 110-летия со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

В столице по этому поводу состоялось сразу два шествия.

Один марш, который организовали ВО "Свобода", "Правый сектор" и другие правые организации, отправилась вечером от памятника Тарасу Шевченко к площади Независимости,

В марше, по разным оценкам, приняли участие от 1500 до нескольких тысяч человек, многие из которых несли факелы и флаги. Впереди шли барабанщики.

Копірайт зображення Reuters Image caption Факельное шествие пройшло 1 января в центре Киева

Другой, не столь многолюдный марш, который прошел от Оперного театра, провели Нацдружины и Национальный корпус.

Их шествие проходило без факелов. Многие участники были одеты в новогодние колпаки. Организаторы заявили, что их марш праздничным и должен нести позитивный настрой.

Правоохранители не зафиксировали нарушений во время маршей. За порядком следили 450 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины, сообщили в полиции Киева.

Мероприятия в честь дня рождения Степана Бандеры провели и в других городах Украины, в частности Житомире, Ровно и Ивано-Франковске.

Во Львове ранее в этот день прошла церемония в честь дня рождения Степана Бандеры. На национальное вече у памятника Бандере собралось несколько сотен человек.

18 декабря Верховная Рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых и день рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

Во Львовской и Житомирской области 2019 объявили годом Степана Бандеры.

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