Копірайт зображення NASA/JHUAPL/SWRI/STEVE GRIBBEN Image caption В представлении художников НАСА Ultima Thule выглядит примерно так

Агентство НАСА получило сигналы от межпланетного зонда "Новые горизонты" (New Horizons), подтверждающие, что аппарат успешно пролетел мимо самого удаленного из известных нам объектов солнечной системы.

Аппарату удалось фотографировать поверхность астероида (486958) 2014 MU69. Он расположен далеко за орбитой Нептуна и известен как Ultima Thule ("Край света"). Это первые в истории фотографии поверхности этого астероида.

В НАСА подтвердили, что зонд после пролета мимо ледяного астероида остался в рабочем состоянии. Аппарат вылетел с Земли 12 лет назад.

Первое радиосообщение содержит только техническую информацию о состоянии зонда и подтверждение того, что аппарат успешно произвел запланированные наблюдения, а его компьютерная память заполнена информацией.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Первого января в НАСА пришли школьники, чтобы встретить вместе с исследователями момент пролета мимо Ultima Thule

"Наш корабль в хорошем состоянии. Мы только что пролетели мимо самого удаленного объекта", - цитируют агентства главу миссии Элис Боумен.

Во время пролета мимо астероида зонд наснимал гигабайты фотографий, которые теперь начнет постепенно передавать на Землю.

Находящийся в 6,5 млрд км от Земли Ultima Thule, скорее всего, представляет собой обломок неправильной формы диаметром 30-40 километров или же группу из двух-трех астероидов. После пролета ученые должны предоставить более точную информацию.

Ultima Thule расположен в так называемом поясе Койпера - третьем слое Солнечной системы после пояса внутренних планет и пояса внешних газовых гигантов.

Ultima был обнаружен всего четыре года назад, о его расположении и движении известно намного меньше, чем о большинстве планет Солнечной системы.

Этот пояс состоит из малых замороженных тел, чьи орбиты максимально удалены от Солнца и восьми основных планет.

Возможно, в пояс Койпера входят тысячи таких тел как Ultima, а их обледеневшее состояние почти наверняка послужит ключом к пониманию условий формирования Солнечной системы 4,6 млрд лет назад.

Чего нам ждать от этой миссии зонда?

В отличие от встречи "Новых горизонтов" с Плутоном в июле 2015 года, здесь не будет потока новых фотографий по мере подлета. Ultima будет оставаться лишь кляксой в видоискателе почти до самых последних часов полета.

Однако по мере сокращения расстояния между зондом и Ultima можно будет запечатлеть всё более мелкие детали на его поверхности. Оптика на борту зонда позволит рассмотреть элементы на его поверхности размером до 30 метров.

Поскольку зонду придется развернуться, чтобы направить объективы на астероид, его антенна в это время не будет смотреть в сторону Земли. Диспетчерам НАСА придется подождать наступления Нового года и сообщения от зонда о том, что он готов к передаче изображений.

Первое сообщение от зонда по следам знакомства с Ultima Thule должно быть получено НАСА в 15:28 по Гринвичу.

Почему зонд летит именно к Ultima Thule?

В НАСА хотели исследовать области за Плутоном, и этот астероид оказался в зоне досягаемости. Примечательно, что он был обнаружен при помощи телескопа Хаббл всего 4 года назад.

Первоначально объект был каталогизирован как (486958) 2014 MU69, затем ему дали более удобопроизносимое прозвище Ultima Thule после проведения общественных консультаций. Это латинское выражение означает "место за пределами известного мира".

Как и многие другие космические тела в поясе Койпера, этот объект состит в основном изо льда, пыли и каменных фрагментов, образовавшихся в ходе формирования Солнечной системы.

В теории такие астероиды должны иметь продолговатую или дольчатую форму, напоминающую картофелину или арахис.

Наблюдения посредством телескопов дают основания предположить, что поверхность этих тел чрезвычайно темная с красноватым оттенком. Эта чернота (астероид отражает всего 10% света, попадающего на его поверхность) объясняется тем, что на протяжении бессчетного множества лет поверхность астероида подвергалась своего рода "обжигу" высокоэнергетическим излучением - космическими и рентгеновскими лучами.

Зонд "Новые горизонты" изучит форму, вращение, состав и окружающую среду Ultima Thule.

Ученые хотят выяснить, как появились эти космические тела, вращающиеся на окраине Солнечной системы. По одной из теорий, они могли возникнуть в результате постепенного слипания массы мелких объектов размером с гальку.Почему зонд летит именно к Ultima Thule?

Следите за нашими новостями в Telegram