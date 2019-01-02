Взрыв дома в Магнитогорске: число жертв увеличилось до 19 человек

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Спасатели извлекли из-под завалов на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске тела 19 человек, сообщает МЧС. Судьба еще 22 человек пока по-прежнему неизвестна.

В понедельник в Магнитогорске в одной из квартир 10-этажного дома произошел взрыв, предположительно, бытового газа, после чего обрушился один из подъездов.

За время поисковой операции удалось спасти пять человек, в том числе 11-месячного ребенка, который был экстренно доставлен в Москву для лечения.

Как сообщила утром в среду министр здравоохранения Вероника Скворцова, состояние ребенка остается стабильно тяжелым, но угрозы его жизни нет. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что оперировать ребенка пока не планируется.

По словам пресс-секретаря губернатора Челябинской области Дмитрия Федечкина, шесть человек остаются в пункте временного размещения, среди них нет детей.

Спасательные работы на месте обрушения продолжаются круглосуточно. Утром 1 января спасатели демонтировали уцелевшую стену подъезда, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения. После этого они продолжили разбор завалов внизу.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в городской администрации, в среду спасатели вытащили из-под завалов живого волнистого попугайчика.

2 января в Челябинской области начался траур по погибшим в Магнитогорске.

Мэрия города сообщает, что после взрыва власти организовали медико-психологическую помощь для детей и взрослых на базе городского детского центра.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Кадры спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске

По предварительным данным, подъезд обрушился из-за взрыва бытового газа в одной из квартир. В ФСБ России подчеркнули, что другие версии не рассматриваются.

Между тем Следственный комитет, возбудивший по факту обрушения уголовное дело, заявил, что рассматривает все возможные версии произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Она предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее одно из местных СМИ сообщило об обысках в обслуживающей дом управляющей компании, однако в СКР эту информацию подтверждать или комментировать отказались.

Дом был обследован специалистами МЧС, которые пришли к выводу, что три подъезда небезопасны для проживания, сейчас решается вопрос иб их разборе. Остальные подъезды признаны пригодными для проживания.

Взрыв микроавтобуса и ночная эвакуация

В ночь на 2 января на перекрестке улицы Карла Маркса (где находится дом, в котором предположительно произошел взрыв бытового газа) и улицы Правды произошел взрыв в микроавтобусе "Газель". Как сообщал Telegram-канал челябинского губернатора, погибли три человека.

По сообщению МВД, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. По информации пресс-службы губернатора Челябинской области, в салоне автомобиля находились два газовых баллона.

В интернете уже появились видеозаписи горящего микроавтобуса. На видео слышны громкие хлопки, похожие на выстрелы. Некоторые очевидцы полагают, что это были звуки взрывающихся фейрверков, которые были сложены в автобусе.

В ночь на среду также поступали сообщения о том, что в городе началась эвакуация еще одного дома в Магнитогорске. Согласно одной версии, это произошло из-за сообщений о бомбе, согласно другой - полиция пыталась поймать некоего человека в одном из подъездов.

Власти пока не комментировали эту информацию.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Взрыв в многоэтажке в Магнитогорске произошел в ночь на 31 декабря

31 декабря в Магнитогорск приехал российский президент Владимир Путин. Он провел совещание в штабе спасательной операции и поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий. Позже Путин посетил пострадавших от взрыва в больнице.

Копірайт зображення ILYA MOSKOVETS/AFP/Getty Images Image caption В результате взрыва обрушились перекрытия с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами

Дом, где произошел взрыв, находится в Правобережном районе Магнитогорска, в центральной части города, на одном из главных проспектов - улице Карла Маркса.

За 2017-2018 годы в России произошло по меньшей мере 44 случая взрывов бытового газа в жилых домах, которые привели к жертвам и пострадавшим. Самым разрушительным стал взрыв бытового газа 9 ноября в жилом доме в Ижевске. Тогда погибли семь человек.

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