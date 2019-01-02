Авария на железнодорожном мосту в Дании: шестеро погибших

Копірайт зображення EPA Image caption Авария произошла на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия

По меньшей мере шесть человек погибли и 16 получили ранения в результате железнодорожной аварии на мосту через пролив Большой Бельт в Дании.

Пассажирский поезд с 131 пассажирами, направлявшийся к Копенгагену, резко затормозил и сошел с рельсов после того как его задело куском брезента от ехавшего навстречу грузового состава. Авария произошла во время сильной метели, которая ранее уже привела к ряду ДТП на мосту.

Из-за метели спасатели и медики долго добирались до затормозившего на мосту состава.

Мост, соединяющий острова Фюн и Зеландия, закрыт для движения в сторону Фюна.

На фотографиях с места крушения видны вагоны грузового поезда с пивными цистернами и ящиками. Представитель компании Carlsberg подтвердил, что в аварию попал поезд, перевозивший пиво от пивоварни в городе Фредерисия в столицу.

Копірайт зображення Reuters Image caption Брезент, накрывавший вагон грузового поезда, оторвался и полетел в сторону идущего навстречу пассажирского состава, тот резко затормозил и сошел с рельсов

Копірайт зображення EPA Image caption В полиции пока подтверждают только то, что в пассажирский поезд попал какой-то предмет

"Раздался звук удара и нам на голову посыпалось стекло из разбившихся окон," - рассказала одна из пассажирок в интервью местной телекомпании. "Когда вагон остановился, мы все попадали на пол", - говорит она.

В городе Нюборг, на западном конце моста, организован центр помощи пострадавшим.

18-километровый мост через Большой Бельт - часть инфраструктуры, соединяющей Данию и Швецию. Каждый день по нему проезжает около 27 тысяч автомобилей и поезда с 21 тысячей пассажиров.

Премьер-министры Дании и Швеции выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших. "Обычные датчане возвращались домой или на работу после праздникой. Теперь их жизни сломаны", - написал в "Твиттере" премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

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