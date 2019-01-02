Авария на железнодорожном мосту в Дании: шестеро погибших
По меньшей мере шесть человек погибли и 16 получили ранения в результате железнодорожной аварии на мосту через пролив Большой Бельт в Дании.
Пассажирский поезд с 131 пассажирами, направлявшийся к Копенгагену, резко затормозил и сошел с рельсов после того как его задело куском брезента от ехавшего навстречу грузового состава. Авария произошла во время сильной метели, которая ранее уже привела к ряду ДТП на мосту.
Из-за метели спасатели и медики долго добирались до затормозившего на мосту состава.
Мост, соединяющий острова Фюн и Зеландия, закрыт для движения в сторону Фюна.
На фотографиях с места крушения видны вагоны грузового поезда с пивными цистернами и ящиками. Представитель компании Carlsberg подтвердил, что в аварию попал поезд, перевозивший пиво от пивоварни в городе Фредерисия в столицу.
"Раздался звук удара и нам на голову посыпалось стекло из разбившихся окон," - рассказала одна из пассажирок в интервью местной телекомпании. "Когда вагон остановился, мы все попадали на пол", - говорит она.
В городе Нюборг, на западном конце моста, организован центр помощи пострадавшим.
18-километровый мост через Большой Бельт - часть инфраструктуры, соединяющей Данию и Швецию. Каждый день по нему проезжает около 27 тысяч автомобилей и поезда с 21 тысячей пассажиров.
Премьер-министры Дании и Швеции выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших. "Обычные датчане возвращались домой или на работу после праздникой. Теперь их жизни сломаны", - написал в "Твиттере" премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
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