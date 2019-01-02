"Историческое событие": в Индии две женщины вошли в запрещенный храм
Двое индийских женщин совершили исторический поступок: они вошли в знаменитый индуистский храм в штате Керала. Этому предшествовали несколько месяцев протестов.
Храм Сабаримала исторически был закрыт для женщин возраста, когда у них есть менструация, то есть - от 10 до 50 лет.
В сентябре Верховный суд страны отменил запрет, но до сих пор протестующие не давали женщинам войти в храм.
42-летняя Бинду Аммини и 44-летняя Канака Дурга вошли в храм перед рассветом. Они пытались это сделать еще 24 декабря, но тогда им помешали протестующие.
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В храме объявили, что женщины "осквернили" храм. Его закрыли на время для проведения "ритуалов очищения".
Власти штата Керала назвали событие историческим. Местная власть поддерживает вердикт суда, позволяющий женщинам входить в храм.
Большинство индуистских храмов разрешают вход женщинам, если у них в настоящее время нет менструации, но Сабаримала - один из тех, чьи двери всегда закрыты для женщин широкой возрастной категории.
Это место открыто для посетителей только в короткие промежутки времени в течение года. Ежегодно к древнему храму, расположенному на вершине холма, приходят миллионы верующих, которые часто преодолевают путь босиком.
Одним из путей к храму служат 18 крутых лестниц, преодолеть которые разрешается только после строгого поста в течение 41 дня, утверждает сайт святыни.
Женщины выбрали для входа другой путь, опасаясь нападений. Они говорят, что покинули храм до того, как их увидели протестующие.
Их сопровождали полицейские в гражданской одежде.
Накануне женщины в штате Керала выстроились в цепь длиной 620 км в поддержку гендерного равенства, как сообщили власти индийского штата.
Чиновники рассказали, что в акции, организованной местными властями, приняли участие около пяти миллионов женщин из разных уголков штата, которые выстроились вдоль всех основных дорог.
Участницы призвали не только пустить женщин в храм Сабаримала, но и ко всеобщему равенству между мужчинами и женщинами в стране.
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