"Историческое событие": в Индии две женщины вошли в запрещенный храм

Копірайт зображення KAVIYOOR SANTOSH Image caption Женщины пытались войти в храм в декабре, но тогда им помешали протестующие

Двое индийских женщин совершили исторический поступок: они вошли в знаменитый индуистский храм в штате Керала. Этому предшествовали несколько месяцев протестов.

Храм Сабаримала исторически был закрыт для женщин возраста, когда у них есть менструация, то есть - от 10 до 50 лет.

В сентябре Верховный суд страны отменил запрет, но до сих пор протестующие не давали женщинам войти в храм.

42-летняя Бинду Аммини и 44-летняя Канака Дурга вошли в храм перед рассветом. Они пытались это сделать еще 24 декабря, но тогда им помешали протестующие.

В храме объявили, что женщины "осквернили" храм. Его закрыли на время для проведения "ритуалов очищения".

Власти штата Керала назвали событие историческим. Местная власть поддерживает вердикт суда, позволяющий женщинам входить в храм.

Большинство индуистских храмов разрешают вход женщинам, если у них в настоящее время нет менструации, но Сабаримала - один из тех, чьи двери всегда закрыты для женщин широкой возрастной категории.

Копірайт зображення KAVIYOOR SANTOSH Image caption Храм ежегодно посещают миллионы верующих, но для женщин его двери закрыты

Это место открыто для посетителей только в короткие промежутки времени в течение года. Ежегодно к древнему храму, расположенному на вершине холма, приходят миллионы верующих, которые часто преодолевают путь босиком.

Одним из путей к храму служат 18 крутых лестниц, преодолеть которые разрешается только после строгого поста в течение 41 дня, утверждает сайт святыни.

Женщины выбрали для входа другой путь, опасаясь нападений. Они говорят, что покинули храм до того, как их увидели протестующие.

Их сопровождали полицейские в гражданской одежде.

Копірайт зображення CV LENIN Image caption Миллионы женщин выстроились в поддержку равенства в правах

Накануне женщины в штате Керала выстроились в цепь длиной 620 км в поддержку гендерного равенства, как сообщили власти индийского штата.

Чиновники рассказали, что в акции, организованной местными властями, приняли участие около пяти миллионов женщин из разных уголков штата, которые выстроились вдоль всех основных дорог.

Участницы призвали не только пустить женщин в храм Сабаримала, но и ко всеобщему равенству между мужчинами и женщинами в стране.

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