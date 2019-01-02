В 2018 году значительно возросло количество жертв авиакатастроф

Копірайт зображення PA Image caption Самолеты остаются наиболее безопасным транспортом, говорят эксперты

В прошлом году значительно возросло количество жертв авиакатастроф по сравнению с 2017 годом. Однако 2018-й все равно вошел в десятку самых безопасных для гражданской авиации, об этом свидетельствует статистика.

В авиакатастрофах за 2018 год погибли 556 человек, а в 2017 - 44, сообщает организация Aviation Safety Network.

Наихудшим инцидентом в гражданской авиации в прошлом году стала авария самолета Lion Air в октябре в Индонезии, унесшей жизни 189 человек.

2017-й год был самым безопасным в истории для коммерческих авиалиний. Тогда не зафиксировали ни одной аварии таких пассажирских самолетов.

По данным организации ASN, базирующейся в Нидерландах, в 2018 году произошло 15 авиакатастроф, в которых погибли люди.

Среди крупнейших из них:

Тем не менее, в целом ситуация за последние 20 лет улучшается, говорят специалисты.

"Если бы количество авиакатастроф осталось на уровне 2008 года, то в этом году произошло бы 39 смертельных катастроф. А если бы на уровне 2000 года - это было бы 64 аварии", - рассказал председатель ASN Гарро Рантер.

"То есть за последние два десятилетия произошел огромный прогресс в сфере безопасности", - говорит специалист.

Главной опасностью остается потеря контроля, из-за которой произошли не менее 10 из крупнейших 25 катастроф за последние пять лет.

Потеря контроля - отклонение от курса самолета, которое невозможно исправить. Это может произойти из-механического сбоя, внешних факторов, плохого состояния самолета или неправильного поведения или реакции экипажа.

Следите за нашими новостями в Telegram