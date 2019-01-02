Си Цзиньпин не исключил применения силы для возвращения Тайваня

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Лидер КНР Си Цзиньпин призвал население Тайваня быть готовым к будущему объединению с Китаем.

Си Цзиньпин заявил о мирном сценарии объединения по принципу "одна страна - две системы". При этом он отметил, что Китай оставляет за собой право применить силу.

Хотя Тайвань является самоуправляемым и де-факто независимым от Китая, свою суверенность он никогда официально не объявлял.

Пекин рассматривает остров как свою провинцию, которая откололась. Комментарии председателя КНР вытекают из многолетней позиции китайских властей, которая считает, что Тайвань и Китай должны воссоединиться.

В среду президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что остров никогда не согласится на воссоединение с КНР на условиях, предложенных Пекином.

"Я хочу повторить, что Тайвань никогда не согласится на формулу "одна страна - две системы", - заявила она. - Большинство тайваньского общества так же выступает против этого".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Тайваня Цай Инвэнь выступает против объединения с Китаем

Принцип "одна страна - две системы" предусматривает, что отдельные регионы КНР могут иметь расширенную автономию с возможностью проводить собственную политику и выстраивать отдельную экономическую систему. Такая формула пока действует в Гонконге.

В своем заявлении Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны - это часть одной китайской семьи, а независимость Тайваня станет неутешительным поворотом истории и путем, который заведет в тупик.

По его словам, тайваньский народ должен осознавать, что независимость принесет только проблемы. Он добавил также, что Пекин не воспримет никаких движений, которые будут способствовать независимости Тайваня.

Отношения с Тайванем - часть внутренней политики КНР, добавил Си Цзиньпин и предостерег другие страны от попыток вмешаться в процесс.

Какая позиция Тайваня?

Копірайт зображення AFP Image caption Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией

В новогодней речи президент Цай Инвэнь подчеркнула, что Китай должен использовать мирные способы решения любых проблем и уважать демократические принципы, которых придерживается Тайвань.

"Хотела бы призвать Китай прямо признать существование Китайской республики на Тайване", - заявила госпожа Инвэнь. Китайская республика - официальное название острова.

По словам Инвэнь, Китай должен уважать позицию 23 миллионов людей, их отношение к свободе и демократии. Китай, говорит президент, должен использовать только мирные инструменты для решения спорных моментов.

Насколько серьезны угрозы КНР?

Джон Судворт, BBC News, Пекин

Компартия Китая прямо говорит о воссоединении как о единственно возможном пути в отношениях КНР и Тайваня.

Стоит ли нам придавать особое значение словам Си Цзиньпина, который угрожает использовать силу против Тайваня в случае необходимости?

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Китай можно считать мощной военной сверхдержавой, но даже в таком случае отправка войск через неспокойные воды Тайваньского пролива будет огромной военной авантюрой, успех которой совсем не гарантирован.

Если не принимать во внимание несколько более резкий тон, то заявление Си Цзиньпина, судя по всему, не свидетельствует о каких-то серьезных изменениях в политике КНР. Особенно, если принять во внимание более спокойные отрывки его речи, в которых он говорит о мирном урегулировании конфликтов и будущем укреплении торговых связей.

Если и планируется какая-то война, то это, вероятно, будет кибервойна. По некоторой информации, Китай пока активизирует свои силы для влияния на выборы на Тайване, чтобы помешать перспективам местных сторонников независимости.

В течение длительного времени власти КНР рассчитывала, что растущая экономическая (а не военная) сила втянет Тайвань в объятия Китая.

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