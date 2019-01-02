35 лет назад Азимов рассказал, как представляет 2019 год. Сбылись ли прогнозы?

Копірайт зображення Getty Images

В конце 1983 года американского писателя-фантаста попросили рассказать, каким он представляет себе 2019 год.

Теперь, 35 лет спустя, его прогнозы можно сравнить с реальностью. Некоторые из них оказались точными.

Азимов предсказал рост популярности компьютеров. В статье для издания Toronto Star он заявил, что общество достигнет того уровня, когда просто "не сможет без них существовать".

"Думать, что компьютеры захватят мир, на тот момент было очень проницательным", - считает Калум Чейз, автор как художественных, так и научно-популярных книг об искусственном интеллекте.

"В 80-х годах большинство боссов еще не пользовались компьютерами. Они были у их секретарей, которые распечатывали для своих руководителей электронные письма, чтобы те их читали. Интернет был везде, но мало кто об этом знал", - добавляет Чейз.

Азимов также предположил, что робототехника произведет революцию во многих сферах, и автоматизация труда станет причиной отмирания отдельных профессий.

Писатель также считал, что в 2019 году система образования будет работать совершенно по-другому, чем в 1980-х. Он прогнозировал, что детям больше не нужны будут преподаватели - разве что для того, чтобы чем-то их заинтересовать или вдохновить. Дети, предусматривал Азимов, будут учиться дома с помощью компьютеров.

Этот прогноз пока не сбылся - школы и до сих пор делают ставку на традиционные методы образования, которые применялись на протяжении многих лет. Несмотря на это, считает Калум Чейз, это предсказание Азимова рано или поздно сбудется - это вопрос нескольких десятилетий, говорит он.

Человек и космос

Где прогнозы Азимова оказались менее точными, так это в том, что касается отношений человечества и космоса. Писатель предвидел, что до 2019 года на Луне уже будут работать горнодобывающие фабрики и солнечная электростанция, которые позволили бы построить там первое космическое поселение.

"После развала Советского Союза космические соревнования между США и СССР прекратились. Это сняло с Америки то напряжение, которое существовало раньше и заставляло Штаты делать все, чтобы победить СССР ради собственного престижа и по политическим соображениям. После краха Союза получить необходимые бюджеты через Конгресс стало невозможным", - говорит Калум Чейз.

Копірайт зображення Getty Images

Правда, стоит заметить, что в 2017 году Белый дом объявил о планах вернуться на Луну и построить там постоянные здания для исследований и экспериментов.

Основатель компании SpaceX Илон Маск надеется, что уже в 2023 году на Луну отправится первый частный пассажирский рейс.

Азимов также был прав в том, что проблема перенаселения Земли будет становиться все серьезнее - так же, как и уровень загрязнения среды.

Но писатель был настроен оптимистично: по его прогнозам, к 2019 году технологический прогресс должен был позволить получить инструменты, которые повернут процесс ухудшения состояния среды в обратную сторону.

Какими будут следующие 30 лет?

"Его прогнозы абсолютно захватывают, - говорит Калум Чейз. - Интересно, что в некоторых вещах он ошибся, но в то же время во многом он оказался прав. Он был гением".

"Его статья демонстрирует некоторые общие черты будущего, даже если отдельные детали ложные".

Что касается последующих 30 лет, то Чейз прогнозирует кардинальные изменения.

"Я не уверен, что кто-то осознает, насколько серьезные изменения ждут нас в течение следующих 30 лет", - рассказал он BBC.

Вещь, которую Азимов в своем прогнозе вообще не упоминает, - искусственный интеллект. Именно развитие этой технологии, считает Чейз, станет ключевым на несколько последующих десятилетий.

Следите за нашими новостями в Telegram