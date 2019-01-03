Копірайт зображення EPA/CNSA Image caption Так луноход изображают китайские СМИ

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" впервые в истории человечества успешно сел на обратную сторону Луны. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В 10:26 утра по пекинскому времени (02:26 GMT) аппарат коснулся лунной поверхности в районе одного из крупнейших кратеров всей Солнечной системы - Бассейна Южный полюс -Эйткен.

Зонд доставил на Луну оборудование, с помощью которого будет проведен ряд экспериментов и исследований.

До этого момента ни одному космическому аппарату не удавалось сесть на лунную поверхность, которую не видно с Земли.

В последние годы с Земли отправили несколько миссий на Луну, но обычно они не садились на поверхность. Последнюю высадку человека на Луну осуществил экипаж "Аполлона-17" в 1972 году.

Копірайт зображення EPA/CNSA Image caption Зонд отправляет фотографии на Землю через спутник

Первые фотографии с планеты уже отправлены на Землю и опубликованы китайскими государственными СМИ.

Поскольку прямая связь с зондом невозможна, все пересылаемые изображения и данные сначала передаются на спутник-ретранслятор и лишь затем попадают на Землю.

Почему эта посадка на Луну важна?

В последние годы к спутнику Земли совершалось множество полетов. Большинство миссий ограничивалось орбитой, некоторые пролетали мимо.

Китай впервые попытался осуществить то, что не делали другие космические державы, говорит астроном Е Цюаньчжи.

Зонд "Чанъэ-4" был успешно запущен 7 декабря с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань. Аппарат вышел на орбиту Луны 12 декабря.

Копірайт зображення NASA Image caption Видимая сторона Луны (слева) и обратная сторона Луны (справа) отличаются

Аппарат должен исследовать кратер Карман, расположенный в пределах старого и самого объекта Луны - бассейна Южный полюс-Эйткен.

Исследователи считают, что он образовался от столкновения Луны с гигантским астероидом миллиарды лет назад.

Это одно из самых больших ударных образований, известных в Солнечной системе. Оно получило название бассейн Южный полюс-Эйткен. Лунная кора была пробита как минимум на 120 км, а возникший в результате этого бассейн имеет глубину около 12 км.

Миссия Чанъэ-4 поможет выяснить, так ли это на самом деле, а также пролить свет на историю нашего единого естественного спутника.

Что еще сможет узнать наука благодаря миссии?

Зонд и луноход оборудованы несколькими камерами, радаром для сканирования лунной поверхности и спектрометром.

Ученые считают, что обратная сторона Луны может быть прекрасным местом для радиоастрономических наблюдений, поскольку защищена от радиошума с Земли. Эту идею попытается проверить спектрометр.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Макет посадочного модуля, а также лунохода"Чанъэ-4" выставлен в городе Дунгуань в Китае

Зонд везет с собой контейнер весом в 3 кг, содержащий картофель и семена резуховидки Таля, для проведения биологического эксперимента.

Его разработкой занимались 28 китайских университетов.

Эта миссия является частью большой программы Китая по исследованию Луны. Первая и вторая собирали данные с орбиты, а третья и четвертая должны были действовать на поверхности спутника.

Задачей миссии "Чанъэ-5" и "Чанъэ-6" будет возвращение назад для доставки образцов лунного грунта в лаборатории на Земле.

Цель миссии исключительно научная?

Нет. Посадка на обратную сторону Луны является значительным шагом в намерениях Китая стать ведущей космической державой наряду с США и Россией.

Корреспондент ВВС в Китае Джон Садворт рассказывает, что китайские СМИ очень мало сообщали об этой попытке, пока не появилось официальное сообщение об успешной посадке.

Впрочем, Фред Ватсон, главный астроном Австралии, говорит, что такую таинственность можно объяснить осторожностью - так же вел себя Советский Союз на начальном этапе конкуренции с НАСА.

Копірайт зображення Reuters Image caption Макет базового модуля китайской космической станции "Тяньхэ"

Китай довольно поздно начал исследования космоса. Страна отправила своего первого астронавта на орбиту только в 2003 году, став третьей страной после СССР и США, которая это сделала.

Что такое обратная сторона Луны?

Обратную сторону Луны часто называют темной, но в действительности это та часть лунной поверхности, которая не видна с Земли.

Луна и Земля вращаются синхронно, поэтому с Земли видна поверхность лишь одного из полушарий спутника.

На обратной стороне Луны больше кратеров и более плотный грунт.

Следите за нашими новостями в Telegram