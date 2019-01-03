Садовый идет в президенты: "Самопомощь" выбрала кандидата

Копірайт зображення UNIAN Image caption Андрей Садовый идет в президенты

Политическая партия "Объединение "Самопомощь" выдвинула кандидатом в президенты лидера партии Андрея Садового.

Решение об этом единогласно приняли на съезде партии в Киеве в четверг, 3 января.

Накануне руководство партии юридически выдвинуло Андрея Садового, сообщил председатель фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк.

По его словам, у Садового есть три задачи: возвращение доверия к власти, борьба с коррупцией и модернизация страны.

Андрей Садовый - украинский политик и бизнесмен. С 2006 года он является мэром города Львова.

В 2004 году он основал общественную организацию "Самопомощь", а в 2012 году зарегистрировал политическую партию "Объединение "Самопомощь", став его председателем.

В 2014 году на внеочередных парламентских выборах партия Андрея Садового прошла в Верховную Раду.

Кто в президенты?

В четверг, 3 января, документы на регистрацию кандидатом в президенты Украины подал Сергей Каплин, лидер Социал-демократической партии, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко".

31 декабря документы для участия в выборах президента подал самовыдвиженец Игорь Шевченко, бывший министр экологии.

О намерении идти в президенты в новогоднюю ночь заявил шоумен Владимир Зеленский.

Националистические партии и объединения, в частности "ВО "Свобода", "Правый сектор", Организация украинских националистов (ОУН), Конгресс украинских националистов и организация "С14" в ноябре решили избрать своим единым кандидатом в президенты Руслана Кошулинского. Он был основным соперником Андрея Садового на выборах мэра Львова в 2015 году.

"Оппозиционный блок" на съезде в декабре избрал кандидатом в президенты Александра Вилкула.

Летом о намерении идти в президенты объявила Юлия Тимошенко.

О намерении баллотироваться также заявляла в частности Ольга Богомолец.

Избирательная кампания началась 31 декабря и продлится 90 дней.

Партии могут выдвигать кандидатов или же граждане могут самовыдвигаться до 3 февраля, а последний день регистрации - 8 февраля 2019 года. Залог для желающих побороться за кресло президента Украины составляет 2,5 млн грн.

Первый тур голосования состоится 31 марта, а если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, то второй тур должен пройти 21 апреля.

Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.

Следите за нашими новостями в Telegram