В США задержали вора, который более года обкрадывал дома голливудских звезд

Копірайт зображення LAPD

Полиция США арестовала вора, причастного к серии ограблений домов голливудских знаменитостей.

По словам правоохранителей, задержанного зовут Бенджамин Аккерман, ему 32 года.

Полицейские обыскали объекты недвижимости, принадлежащие подозреваемому, и обнаружили там множество похищенных предметов на миллионы долларов.

Правоохранители говорят, что перед ограблениями Аккерман внимательно осматривал дома, изображая из себя потенциального покупателя, агента по недвижимости или даже представителя инвестиционной компании.

"Когда мы поймали его, он был одет просто идеально. Он играл свою роль и был в этом очень ловок", - рассказал детектив Джаред Тиммонс.

Анонсируя арест Аккермана, Тиммонс сказал, что дорогие предметы нашли у него дома и в отдельном хранилище.

Среди знаменитостей, которые стали жертвами действий Аккермана, - певцы Ашер и Адам Ламберт. Полиции известно о по крайней мере 13 кражах, к которым причастен задержанный.

На своем сайте полиция обнародовала фотографии найденных объектов - правоохранители рассчитывают, что это поможет найти их возможных владельцев.

Skip Twitter post by @LAPDHQ In approximately 5 minutes we will be LIVE from LAPD Headquarters to announce the arrest of a suspect in a series of celebrity/high-end home burglaries pic.twitter.com/RRJgR9SNO5 — LAPD HQ (@LAPDHQ) 2 января 2019 г.

В целом у Аккермана изъяли около 2 тысяч предметов. Среди них были, например, картины, ювелирные изделия и дорогие вина.

По словам детектива Тиммонса, обход Акерманом домов, которые потом становились объектами нападений, - это лишь первый этап сложных операций, которые осуществляли преступники. Они, в частности вмешивались в работу камер наблюдения.

Расследование по этому делу продолжается. Полиция рассчитывает выявить других причастных к серии ограблений.

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