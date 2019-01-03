Посол КНДР в Италии исчез. Не исключено, что он попросил политического убежища

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Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила местным чиновникам, что посол КНДР в Италии исчез.

Об этом стало известно после того, как появились неподтвержденные сообщения, что главный северокорейский дипломат в Италии попросил об убежище неназванную западную страну.

Чо Сун Гил, действующий посол Северной Кореи в Риме, является сыном и зятем высокопоставленных северокорейских чиновников.

Последним дипломатом-беглецом такого высокого ранга был заместитель посла в Лондоне Тай Йонг Го.

Он покинул свой пост в 2016 году вместе со своей женой и детьми и перешел в Южную Корею.

Поскольку он был одним из чиновников высшего ранга, которые когда-либо бежали с севера, его шаг рассматривался как сильный удар по режиму Ким Чен Ына.

Бежал из посольства в Риме

Выступая после брифинга разведывательной службы в четверг, депутат Ким Мин Ки сообщил журналистам, что Чо Сун Гил бежал из посольства в Риме более месяца назад.

Копірайт зображення Google Maps Image caption Чо Сун Гил был первым посланником посольства Северной Кореи в Риме

"Срок исполнения обязанностей посла Чо Сун Гила заканчивался в конце ноября прошлого года, и в начале ноября он бежал из дипломатического учреждения", - сказал депутат.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи, которая допрашивает всех перебежчиков с севера, сообщила законодателям, что с тех пор не располагает информацией о дипломате.

Агентство не подтвердило, что он пытается бежать в другую страну.

Как полагают, жена Чо Сун Гила исчезла вместе с ним.

В Министерстве иностранных дел Италии сообщили BBC, что не располагают информацией о просьбе о предоставлении убежища со стороны северокорейского дипломата.

Дипломатические источники же сообщили, что в последний раз власти Италии слышали о нем, когда в прошлом году получили сообщение от северокорейского правительства о том, что Чо Сун Гила заменили.

Южнокорейская газета JoongAng Ilbo сообщила со ссылкой на дипломатический источник, что Чо Сун Гил находится в "безопасном месте" со своей семьей.

Где Чо Сун Гил?

Анализ Лоры Бикер, корреспондента BBC в Сеуле

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Побег представителя северокорейской элиты - явление редкое и будет большим позором для Ким Чен Ына. Государственные средства массовой информации часто заявляли, что любые побеги дипломатов являются частью заговора Южной Кореи или США по подрыву доверия к правительству КНДР.

Пхеньян считает их предателями страны и ее народа, а перебежчики говорят, что такие действия могут иметь серьезные последствия для членов семей, оставшихся в КНДР.

Последний чиновник-перебежчик Тай Йонг Го однажды сказал, что он принял решение, поскольку хотел дать своим двум сыновьям образование за пределами бедной страны.

Он рассказал журналистам в Южной Корее, что работал с Чо Сун Гилом.

По его словам, Чо Сун Гил был ответственным за ввоз товаров роскоши в Северную Корею через итальянскую компанию и что он может знать больше о ядерных планах Пхеньяна.

Именно такого рода информацию американские спецслужбы очень стремятся получить.

Но где же находится 48-летний посланник? Попросил ли он убежище? Вряд ли какая-то страна подтвердит местонахождение Чо Сун Гила, пока не станет ясно, что он и его семья в безопасности.

Что нам известно о северокорейском дипломате?

48-летний Чо Сун Гил исполнял обязанности посла в Риме с октября 2017 года после того, как Италия выслала тогдашнего посла Мун Чон Нама в знак протеста против ядерного испытания Северной Кореи за месяц до этого.

Посольство Кореи в Италии отвечает за сотрудничество с римской штаб-квартирой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которая предоставляет важную помощь стране.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Северокорейский дипломат проживал в Риме вместе с семьей

Северокорейские дипломаты, находящиеся за рубежом, обычно должны оставить нескольких членов семьи в Пхеньяне, чтобы предотвратить их бегство.

Но считается, что Чо Сун Гил был в Риме с женой и детьми. Такая привилегия свидетельствует о влиятельности его семьи.

Его отец и тесть были дипломатами. Его тесть Ли До Сеоп был известным послом в Таиланде и Гонконге, утверждает дипломат-перебежчик Тай Йонг Го.

Насколько это необычно?

За представителями Северной Кореи за рубежом, как считается, тщательно следят их же коллеги-дипломаты на предмет любых признаков нелояльности к режиму.

Тем не менее, в течение последних нескольких десятилетий некоторые из них стали перебежчиками.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тай Йонг Го был заместителем посла в Британии, когда в 2016 году стал перебежчиком

К ним относятся Ко Йонг Хван и Гйон Сун Ил, которые перешли в Южную Корею в 1991 и 1996 годах соответственно, после того как покинули свои посты в Африке.

Чанг Сан Гил, бывший посол в Египте, попросил об убежище в США в 1997 году вместе со своей семьей, включая брата, который был дипломатом в Лондоне.

Исчезновение Чо Сун Гила произошло через год после резкого потепления в отношениях между Северной и Южной Кореей и трех встреч между лидерами двух стран.

Но даже если Чо Сун Гил действительно стал перебежчиком, это не повлияет на межкорейские отношения, "только если Пхеньян не подумает, что побег организовали южнокорейские власти", заявил информационному агентству AFP профессор северокорейских исследований в Университете Донггук в Сеуле Ко Ю Хван.

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