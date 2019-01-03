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Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена. Спасатели извлекли из-под завалов на месте взрыва в жилом доме тела 39 человек. Опознаны тела 38 погибших.

"Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию", - сказал замглавы МЧС России Александр Чуприян.

В понедельник в Магнитогорске в одной из квартир 10-этажного дома произошел взрыв, предположительно, бытового газа, после чего обрушился один из подъездов.

За время поисковой операции удалось спасти пять человек, в том числе 11-месячного ребенка, который был экстренно доставлен в Москву для лечения.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что состояние ребенка остается стабильно тяжелым, но угрозы его жизни нет.

Ранее российское МЧС обнародовало список жильцов дома, в котором была указана уроженка Хмельницкой области. Она жила по этому адресу с 2003 года.

В четверг в украинском МИД сообщили, что женщина, о которой идет речь, не была гражданкой Украины.

"Личность, о которой медиа упоминали как о погибшей в Магнитогорске украинке, была по происхождению из Украины, но, по информации родных, не гражданкой Украины", - отметил заместитель директора Департамента консульской службы Василий Кирилич.

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Спасательные работы на месте обрушения продолжались круглосуточно.

В ФСБ России говорят, что взрыв бытового газа - единственная версия событий, которую рассматривает ведомство. В то же время Следственный комитет, который возбудил по факту обрушения уголовное дело, заявил, что "рассматривает все возможные версии произошедшего".

Уголовное дело возбудили по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Она предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Кадры спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске

Ранее одно из местных СМИ сообщило об обыске в управляющей компании, обслуживающей дом, однако в Следственном комитете эту информацию комментировать отказались.

Специалисты МЧС обследовали дом и решили, что три его уцелевшие подъезда опасны для проживания. Сейчас рассматривают вопрос об их демонтаже. Другие подъезды признаны безопасными.

Взрыв микроавтобуса и ночная эвакуация

В ночь на 2 января на перекрестке улицы Карла Маркса (где расположен рухнувший дом) и улице Правды произошел взрыв микроавтобуса "Газель". Как сообщалось в Telegram-канале губернатора Челябинской области, погибли три человека.

По данным МВД России, причина взрыва - неисправность газового оборудования, установленного в автомобиле.

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В ночь на среду также поступали сообщения о том, что в городе началась эвакуация еще одного дома в Магнитогорске. Согласно одной версии, это произошло из-за сообщений о бомбе, согласно другой - полиция пыталась поймать некоего человека в одном из подъездов.

Власти пока не комментировали эту информацию.

Дом, где произошел взрыв, находится в Правобережном районе Магнитогорска, в центральной части города, на одном из главных проспектов.

За 2017-2018 годы в России произошло по меньшей мере 44 случая взрывов бытового газа в жилых домах, которые привели к жертвам и пострадавшим. Наиболее разрушительным стал взрыв бытового газа в Ижевске 9 ноября 2017 года - тогда погибли семь человек.

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