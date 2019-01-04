Туристические регионы Таиланда охватил мощный шторм

Копірайт зображення EPA Image caption Из прибрежных районов Таиланда эвакуируют десятки тысяч людей

Юг Таиланда охватил тропический шторм Пабук, который принес ливни и сильный ветер. Ожидается, что он станет самым мощным в регионе за последние 30 лет.

Шторм достиг провинции Накхонситхаммарат днем ​​4 января, сообщает местная метеослужба.

Ожидается, что непогода будет продвигаться через юг Таиланда и охватит популярные туристические места, в частности, острова Самуи, Тау и Пханган. Оттуда уже уехали тысячи туристов.

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от посещения прибрежных зон Таиланда из-за ухудшения погоды.

Путешественники, которые застряли на Самуи, рассказали BBC, что там сильный ливень, ветер и высокие волны, время от времени возникают перебои с электроснабжением.

Тем, кто остался, рекомендуют не покидать помещение.

В это время года в Сиамском заливе бывают штормы, но ожидается, что Пабук станет самым мощным за последние 30 лет. Волны будут достигать пяти метров, прогнозируют метеорологи.

Власти утверждают, что готовы к ненастью, охватившему регионы страны в разгар туристического сезона.

По прогнозам синоптиков, шторм продлится несколько дней.

В метеослужбе Таиланда предостерегают о наводнениях, которые могут внезапно произойти из-за сильных ливней.

Ожидается, что шторм ослабит свою силу по пути от Сиамского залива до Андаманского моря.

В 1989 году тайфун Эй, охвативший этот регион, унес жизни 800 человек.

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