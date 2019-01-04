Туристические регионы Таиланда охватил мощный шторм
Юг Таиланда охватил тропический шторм Пабук, который принес ливни и сильный ветер. Ожидается, что он станет самым мощным в регионе за последние 30 лет.
Шторм достиг провинции Накхонситхаммарат днем 4 января, сообщает местная метеослужба.
Ожидается, что непогода будет продвигаться через юг Таиланда и охватит популярные туристические места, в частности, острова Самуи, Тау и Пханган. Оттуда уже уехали тысячи туристов.
Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам воздержаться от посещения прибрежных зон Таиланда из-за ухудшения погоды.
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Путешественники, которые застряли на Самуи, рассказали BBC, что там сильный ливень, ветер и высокие волны, время от времени возникают перебои с электроснабжением.
Тем, кто остался, рекомендуют не покидать помещение.
В это время года в Сиамском заливе бывают штормы, но ожидается, что Пабук станет самым мощным за последние 30 лет. Волны будут достигать пяти метров, прогнозируют метеорологи.
Власти утверждают, что готовы к ненастью, охватившему регионы страны в разгар туристического сезона.
По прогнозам синоптиков, шторм продлится несколько дней.
В метеослужбе Таиланда предостерегают о наводнениях, которые могут внезапно произойти из-за сильных ливней.
Ожидается, что шторм ослабит свою силу по пути от Сиамского залива до Андаманского моря.
В 1989 году тайфун Эй, охвативший этот регион, унес жизни 800 человек.
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